به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی مشاور رئیس قوه قضائیه و دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز شامگاه جمعه طی سفر شبانه خود به شهرستان ورامین با آیت الله سید مرتضی محمودی نماینده ولی فقیه و امام جمعه این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.



آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی ضمن عرض تسلیت وفات حضرت معصومه(س) ، با اشاره به نعمت بی بدیل انقلاب و نقش روحانیت در این صحنه، از حضور و خدمات حجت الاسلام پورمحمدی تقدیر نمود.

باسابقه ترین امام جمعه کشور با اشاره به قدمت فعالیت های جامعه روحانیت شهرستان ورامین از سالها قبل از پیروزی انقلاب و تاکید بر لزوم تداوم نقش پررنگ و تاثیرگذار روحانیت درهمه حوزه ها یادآور شد: خوشبختانه روحانیت ورامین و شهرهای قرچک و پیشوا همواره در عرصه های مختلف نقش آفرینی کرده که باید این نقش پدرانه روحانیت در حوزه های مختلف باقوت ادامه پیدا کند.

امام جمعه شهرستان ورامین با اشاره به ظلم و جنایت دستگاه ظالمانه پهلوی افزود: کشور ایران کاملا وابسته و در دست اجانب و بیگانگان بود ، ملت ایران به برکت امام و شهدا از آن ظلم و وابستگی نجات یافت و ما به نور و نظام اسلامی ره یافتیم ، لذا همه مردم خاصه مسئولین باید قدردان و شاکر این نظام الهی باشند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین اظهار کرد: اگر چه مشکلات و کمبودهایی مردم ما را رنج می دهد ، ولی ان شاالله با استقامت و عنایت الهی مشکلات نیز برطرف خواهد شد.

بر اساس این گزارش ، در این دیدار حجت الاسلام محمودی و یاسینی از اعضای شورای جامعه روحانیت استان تهران نیز حضور داشتند، حجت الاسلام پور محمدی با تقدیر از تلاش ها و خدمات آیت الله محمودی گلپایگانی در منطقه ، انسجام و ارتباط روحانیت کشور را درحوزه های مختلف از ضرورت های امروز روحانیت دانست و از پیگیری تشکیلات جامعه روحانیت در ورامین تقدیر کرد.

