کارآفرینی کمک به فقرزدایی است/ نقش روحانیان در تبلیغ کار و تلاش

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدحسن نبوی ظهر شنبه در نخستین همایش طلاب و روحانیون کارآفرین سمنان به میزبانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ضمن بیان اینکه روحانیان دارای سرمایههای اجتماعی و مخاطب هستند، تأکید کرد: باید از این ظرفیت در راستای اشتغالزایی و همچنین ترویج فرهنگ کار و تلاش استفاده کرد.
وی خواستار ورود روحانیان به مقوله اشتغالزایی و همچنین ترویج فرهنگ کار و تلاش شد و گفت: روحانیان و طلبهها از سرمایه اجتماعی خود برای تقویت روحیه کارآفرینی در جامعه استفاده کنند چراکه اجتماع امروزمان نیازمند این امر است.
معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه کشور بابیان اینکه تقویت آموزش و همگرایی اجتماعی لازمه رونق تولید و کارآفرینی است، تأکید کرد: روحانیان و طلاب و مبلغان دینی بهطورکلی بهعنوان سرمایه اجتماعی نقشی مهم در تحقق این راهبرد دارند.
نبوی تأکید کرد: باید شرایطی را فراهم کرد که بجای کمک نقدی مدام به فقرا، هزینهها را صرف اشتغالزایی و توانمندسازی این قشر کرد تا با عزتمندی کار کنند.
وی بابیان اینکه کارآفرینی کمک به فقرزدایی است، بیان داشت: بهبود مستمر مبتنی بر تولید نوآورانه و خلاقانه یکی از راهبردها به سمت کارآفرینی است.
معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه کشور با تأکید بر اینکه بسیاری کارشناسان معتقد هستند تولید بر اساس نیاز کشور موجب تضمین اشتغال میشود، گفت: برخی تولیدات برای کشور راهبردی و نیاز و برخی دیگر مازاد هستند لذا باید نیازسنجی را در دستور کار قرارداد و برحسب نیاز کشور کار ایجاد کرد.
نبوی بابیان اینکه معضل بیکاری در سایه کارآفرینی رفع میشود، تأکید داشت: این امر سبب ترویج نشاط اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی میشود.
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