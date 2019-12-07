به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صنعت دارویی یکی از رگ‌های حیاتی هر کشوری محسوب می‌شود. صنعتی که توسعه آن، رفاه و سلامت فردی، اجتماعی و روانی یک جامعه را تضمین می‌کند. این صنعت در ایران که محصور در تحریم‌های جهانی است از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است.

ایران برای تامین داروهای مورد نیاز خود چاره‎ای جز خوداتکایی و تامین بومی داروهای مصرفی مردم ندارد. آن‌طور که مصطفی قانعی می‌گوید: تهدید تحریم‌ها بهترین فرصت را برای رونق تولید دارو در کشور فراهم کرده است.

ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موفق شده است با توسعه زیست‌فناوری در صنعت دارویی، اثر تحریم‌ها در کشور را کمرنگ کند.

دکتر مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: دارو یکی از حوزه‌های راهبردی در کشور است. صنعتی که توسعه آن به فناوری‌های زیستی گره خورده است. به همین دلیل ما تلاش می‌کنیم با توسعه صنعت زیستی به خودکفایی دارویی برسیم.

قانعی با بیان این‌که صنعت زیست‌فناوری صنعتی ارزش‌آفرین است بر توسعه همه‌جانبه این صنعت تاکید کرد و گفت: ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا این فناوری را در تمام صنایع توسعه دهد.

وی تاکید کرد: رونق حوزه‌های مختلف جلبک، کشاورزی زیستی، سوخت‌های زیستی و فناوری‌های زیستی دریایی از جمله بخش‌هایی هستند که توسعه آن‌ها رابطه مستقیمی با فناوری‌های زیستی دارد.

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: اگر هدفمان رونق اقتصادی کشور است باید تلاش کنیم، فناوری‌های زیستی را همگام با دنیا و نیازهای ملی توسعه دهیم.