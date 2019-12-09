فعالیت اماکن مجاز و غیرمجاز گاز LPG برای خودروها متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فیروزی بعد از ظهر دوشنبه در بیست و چهارمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان کردستان با تاکید بر ناایمن و غیراستاندارد بودن استفاده از کپسول های گاز LPG به عنوان سوخت خودروها، اظهار داشت: باید با کمک رسانه ها، هشدارهای لازم در این خصوص به مردم داده شود تا برای سود مادی حداقلی باعث گرفتاری خود و جامعه نشوند.

وی همچنین بر لزوم جلوگیری از ورود هرگونه کالای غیر استاندارد یا تاریخ مصرف نزدیک به انبار کالاهای اساسی استان تاکید کرد و افزود: مسؤولیت دپوی هر نوع کالای غیر استاندار در انبارهای استان، با تامین کننده آن است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان در ادامه از مدیران مرتبط خواسط ظرف دو هفته اطلاعات دقیق و به روز همه کالاهای اساسی موجود در انبارهای استان را به صورت محرمانه در اختیار مدیرکل صمت استان قرار دهند تا در زمان نیاز مورد استفاده قرار گیرد.

فیروزی از دستگاه های مرتبط خواسط علاوه بر ادامه نظارت های جدی بر بازار و ارسال اطلاعات دقیق و به روز از وضعیت بازار به دفتر استاندار و وزیر صمت، تحلیل اقتصادی متناسب با بازار استان نیز انجام شود.

وی ادامه داد: در بخش هایی که نظارت و کنترل قیمت ها در تصمیم گیری استان نیست باید از ستاد تنظیم بازار کشور کمک بگیریم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان در خصوص پیشنهاد عرضه گوشت با واسطه کمتر نیز خواستار بررسی این موضوع در کارگروه مرتبط شد و پیشنهاد داد، در این خصوص از صنف فعال کمک گرفته شود و یادآور شد: حقوق مصرف کننده ایجاب می کند در صورت عدم همکاری صنف، از جایگزین استفاده شود.