توقیف اتوبوس حامل قاچاق در دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی روان‌به صبح یکشنبه اظهار کرد: مأموران ایستگاه شهید صلاحی حین کنترل محور برازجان – کازرون به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از توقف اتوبوس و بررسی آن، انواع پوشاک قاچاق را در این خودرو کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان با اشاره به ارزیابی محموله کشف‌شده توسط کارشناس مربوطه تصریح کرد: ارزش پوشاک قاچاق مکشوفه یک میلیارد تومان برآورد شده است.

روان‌به خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و یک دستگاه اتوبوس توقیف شد و اقدامات قانونی در این زمینه در دستور کار قرار گرفت.