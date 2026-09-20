بیش از ۱۰۰۰ مورد تجاوز اسرائیل علیه سوریه از زمان براندازی نظام اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که از زمان براندازی نظام بشار اسد تا ۱۹ سپتامبر جاری بیش از هزار مورد تجاوز زمینی رژیم صهیونیستی علیه این کشور ثبت شده و شدت این تجاوزات طی سال جاری افزایش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۵، ۴۶۰ مورد تجاوز و در سال ۲۰۲۶، ۵۹۴ مورد ثبت شده است.

دیده بان حقوق بشر سوریه تاکید کرد که تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور تنها به پیشروی های زمینی ختم نمی شود بلکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۸ مورد حمله هوایی و زمینی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که رژیم جولانی در برابر این تجاوزات نه تنها هیچ اقدام عملی از خود نشان نداده بلکه خواهان مذاکره با تل آویو است.