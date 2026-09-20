معرفی ساز بومی کرج در روز فرهنگی شهر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: کرج؛ شهری که سال‌ها میزبان اقوام و فرهنگ‌های مختلف بوده، حالا در آستانه روز فرهنگی خود قرار گرفته است؛ رویدادی که قرار است بخشی از هویت فرهنگی و هنری این شهر را از دل موسیقی، پوشش، غذا، سینما و هنرهای بومی به تصویر بکشد.

بیستم مهرماه به عنوان روز فرهنگی کرج، فرصتی است تا این شهر نه فقط از منظر توسعه شهری و جمعیت، بلکه از زاویه فرهنگ و هنر روایت شود؛ از هنرمندانی که در کرج زیسته و خلق کرده‌اند تا تلاش برای شناسایی مؤلفه‌هایی که بتواند امضای فرهنگی این شهر را شکل دهد.

یکی از این محورهای مورد توجه، موسیقی و امکان شکل‌گیری سبک یا ساز با هویت کرجی است.

در همین زمینه با «سید محمود سرباز، معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز»، درباره برنامه‌های روز فرهنگی کرج، جایگاه هنر و هنرمندان این شهر، موسیقی کرجی و تلاش برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کرج گفت‌وگو کرده‌ایم.

*برنامه‌ریزی برای روز فرهنگی کرج از چه زمانی آغاز شده و چه محورهایی در دستور کار قرار دارد؟

برنامه‌ریزی برای روز فرهنگی کرج امسال با سال‌های گذشته تفاوت دارد. جلسات این رویداد از حدود یک ماه و نیم پیش آغاز شده و فرمانداری کرج و معاونت سیاسی و امنیتی فرمانداری نیز در این زمینه پیگیری‌های جدی داشته‌اند.

یکی از نکات مهم در برنامه‌ریزی امسال، توجه به هنرمندان و هنرهایی است که در استان البرز و به‌ویژه شهر کرج تمرکز دارند. موضوعاتی مانند نوع پوشش و لباس، غذاهای قدیمی و بومی، هنرمندان کرجی و موسیقی اصیل کرجی در حال بررسی و برنامه‌ریزی است.

*آیا قرار است برای روز فرهنگی کرج یک پوشش یا غذای ویژه و مؤلفه‌های فرهنگی مشخص معرفی شود؟

موضوع پوشش، غذا و دیگر مؤلفه‌های فرهنگی کرج در جلسات مطرح شده و در حال بررسی است. تلاش این است که ظرفیت‌هایی که ریشه در فرهنگ و تاریخ شهر کرج دارند شناسایی و در قالب برنامه‌های روز فرهنگی کرج معرفی شوند.

البته هنوز جدول نهایی برنامه‌ها بسته نشده و اجازه بدهید پس از جمع‌بندی ستاد، جزئیات دقیق‌تر اعلام شود.

*برنامه‌های هنری این رویداد شامل چه بخش‌هایی خواهد بود؟

برای افتتاحیه که فکر می‌کنم در ۱۱ مهرماه برگزار شود، برنامه‌ریزی‌هایی با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و حوزه هنری انجام شده است.

در این برنامه‌ها تجلیل از هنرمندان کرجی را خواهیم داشت. در حوزه سینما نیز قرار است از سینماگران تجلیل شود و فیلم‌هایی که درباره کرج ساخته شده‌اند مورد توجه قرار گیرند. در حوزه موسیقی نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است.

*آیا برای روز فرهنگی کرج، پژوهشی درباره موسیقی اختصاصی این شهر انجام شده است؟

ما موسیقی فولکلور کرج به معنایی که معمولاً از موسیقی بومی یک منطقه انتظار داریم، نداریم؛ اما می‌توانیم درباره شکل‌گیری یک سبک کرجی صحبت کنیم.

امکان تولید و ارائه آثاری با موضوع کرج و همچنین استفاده از زبان کرجی در آثار موسیقایی وجود دارد و این ظرفیت می‌تواند در برنامه‌های فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

*آیا ساز یا ظرفیت موسیقایی ویژه‌ای نیز در کرج وجود دارد؟

در حوزه ساز نیز ظرفیت‌هایی وجود دارد. برای نمونه، سه‌تاری داریم که در کرج تغییراتی در آن ایجاد شده و به نوعی با شرایط و فضای این منطقه تطبیق پیدا کرده است.

البته درباره این موضوعات نیاز است بررسی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به صورت دقیق و مدون انجام شود تا بتوان درباره جزئیات آن با اطمینان بیشتری صحبت کرد.

*چه زمانی جزئیات نهایی برنامه‌های روز فرهنگی کرج اعلام می‌شود؟

فکر می‌کنم طی حدود یک هفته آینده جمع‌بندی نهایی برنامه‌ها انجام شود. پس از قطعی شدن برنامه‌ها، اطلاع‌رسانی دقیق صورت خواهد گرفت.

من عضو ستاد روز فرهنگی کرج هستم و سخنگوی این رویداد نیستم؛ بنابراین بهتر است پس از نهایی شدن جدول برنامه‌ها، سخنگوی روز فرهنگی کرج جزئیات کامل را اعلام کند.

*آیا نشست خبری برای تشریح برنامه‌های روز فرهنگی کرج برگزار خواهد شد؟

بله، حتماً نشست خبری برای تشریح برنامه‌ها برنامه‌ریزی خواهد شد و از خبرنگاران و اصحاب رسانه نیز دعوت می‌شود.

در این نشست، فرماندار کرج و معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری توضیحات دقیق‌تری درباره برنامه‌های روز فرهنگی کرج ارائه خواهند کرد و جزئیات رویداد به صورت رسمی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.