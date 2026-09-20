مجید پارسایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه موفقیتهای ورزشکاران کهگیلویه و بویراحمد در عرصههای ملی، سه نماینده استان در اردوی جدید تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان حضور دارند.
وی افزود: آرسام عالینژاد در وزن ۴۸ کیلوگرم و مهدی شیوامقدم در وزن ۳۵ کیلوگرم، هر دو از استعدادهای شهرستان گچساران، به دلیل عملکرد مطلوب در مسابقات کشوری به اردوی تیم ملی دعوت شدهاند.
پارسایی ادامه داد: حضور این ورزشکاران در جمع ملیپوشان نوجوان، ظرفیت قابل توجه کشتی استان و روند رو به رشد استعدادهای ورزشی کهگیلویه و بویراحمد را نشان میدهد.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان همچنین بر حمایت از استعدادهای ورزشی و فراهم کردن زمینه حضور موفق ورزشکاران کهگیلویه و بویراحمد در رقابتهای ملی تأکید کرد.
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