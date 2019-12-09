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۱۸ آذر ۱۳۹۸، ۱۶:۰۴

در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شد؛

پایش دوباره عملکرد سامانه مدیریت مجوزها و گزارش پیش‌فروش خودروها

پایش دوباره عملکرد سامانه مدیریت مجوزها و گزارش پیش‌فروش خودروها

سامانه مدیریت مجوزها و گزارش پیش‌فروش خودروها، با هدف تسهیل در ارائه درخواست سیستمی برای صدور مجوز پیش فروش خودرو و نظارت بیشتر بر عملکرد فرآیند آن راه اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نشست آموزش استفاده از سامانه مدیریت مجوزها و گزارش پیش فروش خودروها به خودروسازان داخلی، با حضور تعدادی از تولیدکنندگان و مسئولان در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار شد.

سامانه مدیریت مجوزها و گزارش پیش فروش خودروها، در تیرماه سال جاری با هدف تسهیل در ارائه درخواست سیستمی برای صدور مجوز پیش فروش خودرو و نظارت بیشتر بر عملکرد فرآیند پیش فروش خودروها راه اندازی شد.

در این نشست، خودروسازان با مراحل چگونگی ثبت نام در این سامانه به آدرس ( PRS.NTSW.IR) آشنا شدند.

گفتنی است از این پس خودروسازان باید آمار دقیق پیش فروش خودرو های خود را که قبلا به صورت دستی انجام می شد، در سامانه ثبت کنند.

کد مطلب 4793348

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