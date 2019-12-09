به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نشست آموزش استفاده از سامانه مدیریت مجوزها و گزارش پیش فروش خودروها به خودروسازان داخلی، با حضور تعدادی از تولیدکنندگان و مسئولان در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار شد.

سامانه مدیریت مجوزها و گزارش پیش فروش خودروها، در تیرماه سال جاری با هدف تسهیل در ارائه درخواست سیستمی برای صدور مجوز پیش فروش خودرو و نظارت بیشتر بر عملکرد فرآیند پیش فروش خودروها راه اندازی شد.

در این نشست، خودروسازان با مراحل چگونگی ثبت نام در این سامانه به آدرس ( PRS.NTSW.IR) آشنا شدند.

گفتنی است از این پس خودروسازان باید آمار دقیق پیش فروش خودرو های خود را که قبلا به صورت دستی انجام می شد، در سامانه ثبت کنند.