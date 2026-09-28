به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ مصادف با ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی همایش ملی روز جهانی هاری در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال برگزاری است.

عباسعلی مطلبی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در این همایش با بیان اینکه حذف بیماری هاری تا ۲۰۳۰ در جهان هدف‌گذاری شده است، گفت: هاری جزو بیماری های مورد غفلت در کشور است و ریشه کن کردن آن به هماهنگی و همکاری دستگاه های ذی ربط به ویژه وزارت بهداشت، دامپزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست دارد.

وی بر واکسیناسیون انبوه سگ‌های پرسه‌زن تاکید و تصریح کرد: سگ‌ها برخلاف دام‌ها ارزش اقتصادی اندکی دارند و حذف آنها آسان‌تر تلقی می شود.

مطلبی کمبود منابع مالی، نظارت و داده‌های ناکافی و اجرای ضعیف برنامه‌ها را دلایل ریشه‌ای غفلت از هاری نام برد.

وی ادامه داد: کودکان زیر ۱۵ سال، جوانع فقیر و حاشیه‌ای، افرادی که دسترسی اندک به آموزش و دریافت خدمات بهداشتی دارند، آسیب پذیرترین اقشار جامعه در برابر بیماری هاری هستند.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران برای ریشه‌کن کردن بیماری هاری بر سرمایه‌گذاری پایدار در واکسیناسیون سگ‌ها، ساماندهی سامانه یکپارچه ثبت موارد گزش حیوانات و مراقبت های مشترک تاکید کرد.

وی افزود: کنترل بیماری هاری به کمک و همکاری دامپزشکی نظام سلامت، شهرداری‌ها و رسانه‌ها نیاز دارد.

گفتنی است، در این همایش از «سند ملی حذف مرگ انسانی ناشی از هاری منتقله از سگ‌ها» و «برنامه جامع اقدام ملی علیه بیماری هاری» رونمایی شد؛ دو سندی که به‌عنوان نقشه راه کشور برای کنترل و حذف پایدار هاری تدوین شده‌اند.

همچنین رویداد روز جهانی هاری در ایران در اتحاد جهانی علیه هاری (GARC) به ثبت رسیده است.