  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

فراخوان جدید جذب اعضای هیئت علمی طی یک تا دو ماه آینده منتشر می‌شود

فراخوان جدید جذب اعضای هیئت علمی طی یک تا دو ماه آینده منتشر می‌شود

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم با اشاره به زمان انتشار فراخوان جدید جذب اعضای هیئت علمی گفت: پیش‌بینی می‌شود این فراخوان طی یک تا دو ماه آینده منتشر شود.

حسینعلی قبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره زمان انتشار فراخوان جدید جذب اعضای هیئت علمی گفت: در حال حاضر مشغول مذاکره با سازمان امور استخدامی هستیم و فرآیندی را تعریف کرده‌ایم که در حال طی شدن است.

وی افزود: پس از اتمام این فرآیند و طی شدن مراحل مربوط با سازمان امور استخدامی، وارد مرحله بعد خواهیم شد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که با طی شدن مراحل مربوط، فراخوان جدید جذب اعضای هیئت علمی طی یک‌ونیم تا دو ماه آینده منتشر شود.

قبادی همچنین درباره وضعیت برخی پرونده‌های مربوط به سال ۱۳۹۸ و حذف شدن آنها از رسیدگی برای صدور کد استخدامی گفت: بعید می دانم ولی برای پیگیری وضعیت آن باید از سازمان امور استخدامی استعلام و موضوع را از این سازمان پیگیری کنند.

کد مطلب 6960969
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • احمد IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
      18 2
      پاسخ
      در خصوص افزایش سن به 45 سال می پرسید که چرا این کار را کردند و متقاضیان زیادی درخواست دارند این موضوع اصلاح شود.
    • IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
      17 1
      پاسخ
      سلام. لطفا سقف سنی را پیگیری کنید. واقعا اجحاف در حق متقاضیان. ظرفیت جذب پایین. برای همین امکان اینکه همه تا 40 سال جذب شوند طبیعتا وجود نداره.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها