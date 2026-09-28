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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

توسعه ۲۵۰ متری شبکه آب در شهر دمق

توسعه ۲۵۰ متری شبکه آب در شهر دمق

همدان-مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان رزن از پایان عملیات توسعه شبکه توزیع آب شرب در محله شریفلوی شهر دمق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حمیدیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: توسعه شبکه توزیع آب شرب محله شریفلوی شهر دمق با همکاری بخش‌های فنی آبفا و مشارکت ساکنان محله با هدف تقویت زیرساخت‌های آبرسانی و بهبود پایداری فشار آب اجرا شد.

وی افزود: در این پروژه ۲۵۰ متر لوله پلی‌اتیلن به قطر ۶۳ میلی‌متر برای توسعه شبکه نصب شده است و اجرای این طرح کمبودهای احتمالی فشار آب در محدوده را برطرف و کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان را بهبود می‌دهد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان رزن با قدردانی از مشارکت شهروندان گفت: توسعه و بهسازی شبکه‌های توزیع آب با همراهی مردم از اولویت‌های امور آب و فاضلاب شهرستان برای افزایش پایداری خدمات و پاسخ‌گویی به نیاز مشترکان است.

کد مطلب 6960182

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