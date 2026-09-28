وزش باد و احتمال رگبار پراکنده در همدان در روزهای آینده

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: روز جمعه رگبارهای پراکنده و وزش باد نسبتا شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود و بارش‌های پراکنده در برخی مناطق استان تا چند روز نخست هفته آینده ادامه خواهد داشت.

او افزود: روند کاهش تدریجی دمای بیشینه تا پایان هفته ادامه دارد و دما حدود ۳ تا ۴ درجه کاهش می‌یابد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان ادامه داد: در شبانه‌روز گذشته اسدآباد و نهاوند با دمای ۳۳ درجه گرم‌ترین ایستگاه‌های استان بودند و صبح امروز بهار با دمای ۸ درجه به‌عنوان خنک‌ترین ایستگاه گزارش شد و کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان نیز به‌ترتیب ۱۰ و ۳۲ درجه ثبت شده است.