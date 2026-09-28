  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

مهلت ثبت‌نام سومین جشنواره ملی نشان نیکوکاری پایان مهر است

مهلت ثبت‌نام سومین جشنواره ملی نشان نیکوکاری پایان مهر است

مشهد- معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف خراسان رضوی گفت: مؤسسات خیریه و مراکز نیکوکاری تا پایان مهرماه فرصت دارند اطلاعات خود را در سامانه جشنواره نشان نیکوکاری ثبت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جمال ایزدی صبح دوشنبه در نشست خبری سومین جشنواره ملی نشان نیکوکاری با اشاره به اهداف این جشنواره اظهار کرد: این رویداد با هدف شناسایی، ارزیابی و معرفی مؤسسات خیریه و مراکز نیکوکاری فعال و توانمند برگزار می‌شود تا خیرین و مردم بتوانند با اطمینان بیشتری مؤسسات مورد اعتماد را برای حمایت انتخاب کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف خراسان رضوی افزود: فعالیت مؤسسات در جشنواره بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها ارزیابی می‌شود و بررسی‌ها، علاوه بر مطالعه اطلاعات و مستندات ثبت‌شده، شامل بازدید میدانی از مؤسسات نیز خواهد بود. پس از ارزیابی‌ها، مؤسسات برتر در سطح ملی و استانی معرفی و تقدیر می‌شوند.

وی، «حکمرانی مؤثر»، «تبعیت از قوانین»، «اثربخشی خدمات»، «کارایی»، «پایداری مالی»، «انضباط مالی»، «توان مطالبه‌گری مؤثر»، «شفافیت و پاسخ‌گویی»، «سرمایه اجتماعی» و «مدیریت سرمایه‌های انسانی» را از شاخص‌های ارزیابی جشنواره برشمرد.

ایزدی با تأکید بر اهمیت حکمرانی مؤثر در مؤسسات خیریه گفت: ساختار مدیریتی مؤسسه باید روشن و کارآمد باشد و ارکان مختلف، از جمله هیئت‌امنا، هیئت‌مدیره، مدیر اجرایی و بازرس، نقش و وظایف خود را به‌درستی ایفا کنند؛ به‌گونه‌ای که فعالیت مؤسسه صرفاً به یک فرد وابسته نباشد.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف خراسان رضوی همچنین پایداری و انضباط مالی را از ضرورت‌های فعالیت مؤسسات دانست و بر ثبت دقیق درآمدها و هزینه‌ها، شفافیت در ارائه گزارش مالی و استفاده از حساب‌های رسمی به نام شخصیت حقوقی مؤسسه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مهلت ثبت‌نام در سومین جشنواره ملی نشان نیکوکاری تا پایان مهرماه است، گفت: پس از پایان ثبت‌نام، اطلاعات مؤسسات در کمیته داوری بررسی و بازدیدهای میدانی انجام می‌شود. آیین اختتامیه جشنواره و معرفی برگزیدگان نیز بهمن‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6961043

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها