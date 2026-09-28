به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جمال ایزدی صبح دوشنبه در نشست خبری سومین جشنواره ملی نشان نیکوکاری با اشاره به اهداف این جشنواره اظهار کرد: این رویداد با هدف شناسایی، ارزیابی و معرفی مؤسسات خیریه و مراکز نیکوکاری فعال و توانمند برگزار میشود تا خیرین و مردم بتوانند با اطمینان بیشتری مؤسسات مورد اعتماد را برای حمایت انتخاب کنند.
معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف خراسان رضوی افزود: فعالیت مؤسسات در جشنواره بر اساس مجموعهای از شاخصها ارزیابی میشود و بررسیها، علاوه بر مطالعه اطلاعات و مستندات ثبتشده، شامل بازدید میدانی از مؤسسات نیز خواهد بود. پس از ارزیابیها، مؤسسات برتر در سطح ملی و استانی معرفی و تقدیر میشوند.
وی، «حکمرانی مؤثر»، «تبعیت از قوانین»، «اثربخشی خدمات»، «کارایی»، «پایداری مالی»، «انضباط مالی»، «توان مطالبهگری مؤثر»، «شفافیت و پاسخگویی»، «سرمایه اجتماعی» و «مدیریت سرمایههای انسانی» را از شاخصهای ارزیابی جشنواره برشمرد.
ایزدی با تأکید بر اهمیت حکمرانی مؤثر در مؤسسات خیریه گفت: ساختار مدیریتی مؤسسه باید روشن و کارآمد باشد و ارکان مختلف، از جمله هیئتامنا، هیئتمدیره، مدیر اجرایی و بازرس، نقش و وظایف خود را بهدرستی ایفا کنند؛ بهگونهای که فعالیت مؤسسه صرفاً به یک فرد وابسته نباشد.
معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف خراسان رضوی همچنین پایداری و انضباط مالی را از ضرورتهای فعالیت مؤسسات دانست و بر ثبت دقیق درآمدها و هزینهها، شفافیت در ارائه گزارش مالی و استفاده از حسابهای رسمی به نام شخصیت حقوقی مؤسسه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مهلت ثبتنام در سومین جشنواره ملی نشان نیکوکاری تا پایان مهرماه است، گفت: پس از پایان ثبتنام، اطلاعات مؤسسات در کمیته داوری بررسی و بازدیدهای میدانی انجام میشود. آیین اختتامیه جشنواره و معرفی برگزیدگان نیز بهمنماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
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