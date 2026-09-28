به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس اورژانس سمنان، با اشاره به ضرورت رفع مشکلات این حوزه اظهار کرد: شهرستان سمنان با کمبود نیروی اورژانس مواجه است و جبران این کمبود باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت امکانات و تجهیزات اورژانس شهرستان افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود، باید پیگیری‌های لازم برای افزایش امکانات و تجهیزات مورد نیاز انجام گیرد تا خدمات اورژانس با کیفیت مطلوب‌ تری به مردم ارائه شود.

فرماندار سمنان همچنین بر ضرورت احداث و استقرار پایگاه اورژانس در روستای اعلا تأکید کرد و یادآور شد: با اختصاص زمین و تأمین امکانات مورد نیاز، روند ساخت و تکمیل این پایگاه باید هرچه سریع‌تر آغاز شود.

صمیمیان با بیان اینکه تکمیل خانه اورژانس روستای اعلا نیازمند تأمین اعتبار است، افزود: این پروژه باید با استفاده از اعتبارات ملی و استانی تکمیل و به مرحله بهره‌برداری برسد.

وی ضمن قدردانی از اقدامات و خدمات اورژانس شهرستان سمنان، ابراز امیدواری کرد: با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی میتوان برای رفع مشکلات و تقویت زیرساخت‌های خدمات اورژانسی گام های موثری برداشت.