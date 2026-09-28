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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

کمبود نیروی اورژانس در سمنان پیگیری می‌شود

کمبود نیروی اورژانس در سمنان پیگیری می‌شود

سمنان- فرماندار سمنان با تأکید بر ضرورت تقویت خدمات اورژانس گفت: کمبود نیروی انسانی اورژانس در شهرستان به‌صورت جدی پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس اورژانس سمنان، با اشاره به ضرورت رفع مشکلات این حوزه اظهار کرد: شهرستان سمنان با کمبود نیروی اورژانس مواجه است و جبران این کمبود باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت امکانات و تجهیزات اورژانس شهرستان افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود، باید پیگیری‌های لازم برای افزایش امکانات و تجهیزات مورد نیاز انجام گیرد تا خدمات اورژانس با کیفیت مطلوب‌ تری به مردم ارائه شود.

فرماندار سمنان همچنین بر ضرورت احداث و استقرار پایگاه اورژانس در روستای اعلا تأکید کرد و یادآور شد: با اختصاص زمین و تأمین امکانات مورد نیاز، روند ساخت و تکمیل این پایگاه باید هرچه سریع‌تر آغاز شود.

صمیمیان با بیان اینکه تکمیل خانه اورژانس روستای اعلا نیازمند تأمین اعتبار است، افزود: این پروژه باید با استفاده از اعتبارات ملی و استانی تکمیل و به مرحله بهره‌برداری برسد.

وی ضمن قدردانی از اقدامات و خدمات اورژانس شهرستان سمنان، ابراز امیدواری کرد: با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی میتوان برای رفع مشکلات و تقویت زیرساخت‌های خدمات اورژانسی گام های موثری برداشت.

کد مطلب 6961226

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