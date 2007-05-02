به گزارش خبرنگارمهر، پس از 22 هفته رقابت 4 تیم یاد شده به مرحله پلی اف رسیدند تا از بین آنها دو تیم برتر راهی هفتمین دوره رقابتهای لیگ برتر شود. در این بین تیم های پگاه گیلان و تراکتورسازی پرامیدتر و با تجربه تر از دو تیمی هستند که اولین سال های فعالیت خود را پشت سر می گذارند و برای اولین باراست که حضور در چنین سطحی را تجربه می کنند.

فردا در ورزشگاه تختی بندرعباس شهرداریچی های این شهر با حمایت های تماشاگران خودی انتظار تیم پگاه را می کشند تا با غلبه بر این تیم برای اولین بار سهمیه لیگ برتر را به استان هرمزگان هدیه کنند. پگاه نیز پس از ناکامی فصل گذشته این بار با تمام توان به دیدار شهرداری خواهد آمد تا در آخرین گام زحمات 22 هفته ایش هدر نرود. این تنها نیمه اول این رویارویی است که نیمه دوم ان به بازی برگشت در ورزشگاه شهید عضدی رشت برمی گردد.

از سوی دیگر تراکتورسازی که با سروصدای زیاد حضور در مسابقات مرحله پلی اف را پذیرفت از شیرین فرازکرمانشاه پذیرای می کند. شاگردان فرشاد پیوس در حضور ده ها هزار هوادار تبریزی تنها به کسب برتری پرگل می اندیشند تا در بازی برگشت کارشان به اما و اگرنکشد. از سوی دیگر کمالوند و تیمش بدون شک به تبریز خواهند رفت تا ابتدا نبازند و در صورت تحمل شکست راهی هرچند کوچک برای صعود بازنگاه دارند. دیدار برگشت این دو تیم نیز روز پنجشنبه هفته آینده در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

بی شک در بازی های فردا هر چهار تیم انتظار دارند اصل فوتبال پاک رعایت شود و نتیجه بازی در مستطیل سبز رقم بخورد. اشتباهات داوری و حوادث خارج از زمین هرچند کوچک باشد می تواند با هدر رفتن تلاش یک مجموعه همراه شود که هفته ها برای رسیدن به این رده تلاش کرده است. روح جوانمردی و فوتبال پاک فردا مقابل دیدگان هزاران علاقمند به فوتبال و مسئولان فدراسیون فوتبال قرار خواهد داشت و باید امیدوار بود که نتیجه این دو دیدار حساس در مستطیل سبز رقم بخورد تا پس از پایان این مسابقات شاهد بروز جنجال های جدید و اتهامات جدیدتر نباشیم!

برنامه این دو بازی دور رفت به شرح زیر است :

پنجشنبه - 13/2/86

* تراکتورسازی تبریز- شیرین فراز کرمانشاه ساعت 16 ورزشگاه یادگار امام تبریز

* شهرداری بندرعباس - پگاه گیلان ساعت 16 ورزشگاه تختی بندرعباس