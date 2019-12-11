۶۵۰۰۰ واحدمسکونی درسیل فروردین ماه در کشور تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله مهدیان عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در یاسوج افزود: در راستای احداث و بازسازی این واحدها، چهار هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافت.

وی بیان داشت: در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در جریان سیل و زلزله سه هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی شهری و روستایی خسارت دیدند.

مهدیان افزود: تاکنون تعداد منازل بازسازی یا تعمیر شده در این استان به دو هزار واحد رسیده است.

وی تصریح کرد: تا پایان سال جاری نیز ۷۰۰ واحد شهری و روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد احداث و کار تعمیر و بهسازی یکهزار و پانصد نیز انجام می‌شود.

مهدیان یادآور شد: دولت برای واحدهای خسارت دیده در بخش سیل، در کنار تسهیلات ارزان قیمت ۳۵ میلیون تومانی، کمک‌های ده تا یازده میلیونی و تسهیلات بلاعوض پنج میلیون تومانی به خسارت دیدگان پرداخت کرد.