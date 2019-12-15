آخرین دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه ICT عرضه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدرضا فرنقی زاد مدیر روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه های پژوهشگاه ICT در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری را اعلام کرد.

وی گفت: بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور در حالی همزمان با هفته پژوهش در سه شنبه هفته جاری (۲۶ آذر) آغاز به کار می کند که پژوهشگاه ICT طبق روال همیشگی، آماده ارائه گزارشی از آخرین دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی است.

فرنقی زاد افزود: این پژوهشگاه با اختصاص نماینده هایی از پژوهشکده های امنیت فاوا، سیاست پژوهی، فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین گروه آموزش، پاسخگوی سوالات و پیشنهادات علاقمندان به حوزه های مربوطه است.

مدیر روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از برگزاری ۲۵ کارگاه آموزشی طی ۴ روز در غرفه پژوهشگاه خبر داد و گفت: برگزاری این کارگاه ها از دیگر اقداماتی است که پژوهشگاه ICT برای علاقمندان و اندیشمندان به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته تا حول محور مهمترین طرح ها، به آخرین دستاوردهای پژوهشی خود در زمینه اینترنت اشیاء (IoT)، پیوست پدافند سایبری شبکه ملی اطلاعات، ۵G و نقشه راه زنجیره بلوکی (بلاکچین) بپردازد.

بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور طی ۴ روز از تاریخ ۲۶ تا ۲۹ آذر در ساعت ۸.۳۰ الی ۱۷ برگزار می شود. پژوهشگاه ICT در سالن ۲۷، غرفه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات واقع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی میزبان علاقمندان به حوزه پژوهش است.