تشکیل ۴ پرونده قضایی برای مدیر یکی از کانالهای تلگرامی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حبیبی بعدازظهر یک شنبه با حضور در یکصد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه همکاری همه نهادها می تواند در خدمت رسانی به مردم تاثیرگذار باشد، اظهار داشت: در این زمینه طی شش ماهی که به عنوان رئیس کل در دادگستری اصفهان فعالیت دارم رضایت نسبی از تعامل مدیریت شهری با دیگر نهادها و شهروندان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه شورای شهر نهادی برخواسته از مردم است و می‌تواند بهترین رابط بین مردم و نهادهای دولتی باشد، تصریح کرد: مردم به تصمیمات شورای شهر تمکین می‌کنند و از این رو تصمیمات این نهاد بسیار تاثیرگذار است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تاکید بر اینکه در راستای تعامل و همکاری با همه تفکر و سلایق گام بر می داریم، ادامه داد: فصل الخطاب ما قانون است، مردم از ما انتظار حل مشکلات از راه قانونی را دارند و این امر را در دستور کار خود داریم.

وی با بیان اینکه تاکید دستگاه قضایی حضور همه نمایندگان قوه قضائیه در شوراها و کمیسیون‌های تخصصی بر اساس آنچه در قانون تعریف شده است، گفت: با حضور تاثیرگذار نمایندگان می‌توان از تشکیل بسیاری از پرونده‌ها جلوگیری کرد.

حبیبی با اشاره به اینکه توصیه کرده‌ایم تمام قضات در خصوص صدور احکام و رفتار با کارکنان و مسئولان دولتی و شهرداری‌ها تعامل لازم را داشته باشند، ادامه داد: سعی داریم تا جایی که امکان دارد از بازداشت مسئولان جلوگیری شود.

افزایش نیروها و کارمندان قوه قضائیه امر خوشایندی نیست

وی با بیان اینکه توسعه فضایی و همچنین افزایش نیروها و کارمندان قوه قضائیه امر خوشایندی نیست، ابراز داشت: باید برنامه ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که کاهش ورودی پرونده‌ها را داشته باشیم چرا که در حال حاضر مکان برخی از محاکم قضایی استان مناسب نیست.

رئیس کل داگستری استان اصفهان با بیان اینکه مردم باید دانش حقوقی داشته باشند و با گفت و گو با مردم در راستای کاهش پرونده های ورودی به دادگستری گام برداریم،‌افزود: باید تخلفات را از نقطه شروع شناسایی کرد تا در ادامه مجبور به پیگیری قضایی نباشیم.

وی با بیان اینکه شناخت مشکلات مردم می تواند به جلب رضایت آنها کمک کند، اضافه کرد: ما در دستگاه قضایی سعی بر آن داریم تا مشکلات را در هیئت‌های حل اختلاف کم کنیم و کمتر این مسایل به دادگاه ها کشیده شود.

زمین‌ها و املاک مورد اختلاف شهرداری و دیگر نهادها با نگاه عمومی مورد استفاده قرار گیرد

حبیبی با بیان اینکه زمین‌ها و املاک مورد اختلاف شهرداری و دیگر نهادها در صورت عام المنفعه بودن باید با نگاه عمومی مورد استفاده قرار گیرد، ادامه داد: در این زمینه بیشترین اختلاف با بنیاد مستضعفان و بنیاد صدور فرمان حضرت امام (ره) است، البته باید توجه داشت که اختلافات با اوقاف با توجه به دیدگاه مدیرکل جدید اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مبنی بر تعامل با دستگاه‌ها دراین زمینه بسیار کمک کننده است و می‌توان با تعامل با این دستگاه‌ها املاک مورد اختلاف را ساماندهی کرد.

وی در خصوص ساماندهی متکدیان در شهر اصفهان اظهار داشت: ضروری است در این زمینه شهرداری همکاری لازم راداشته باشد، یکی از معاونان دادگستری را نیز در این زمینه برای رفع موانع فعالیت‌های شهرداری هماهنگ خواهیم کرد.

تشکیل ۴ پرونده قضایی برای یکی از کانالهای تلگرامی متخلف در اصفهان

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در خصوص جرایم فضای مجازی و برخورد با جرایم در این فضا افزود: این فضا رها شده است اما اجازه هر گونه افترا را در این فضا نمی‌دهیم، شاهد تهمت‌هایی در فضای مجازی هستیم، در اصفهان نیز یکی از کانال‌های تلگرامی فعالیت‌های خلاف زیادی را داشته که برای مدیر این کانال تاکنون چهار پرونده قضایی تشکیل شده است، وی یک پرونده نیز در دادگاه مطبوعات داشته و حکم جلب وی نیز صادر شده است.