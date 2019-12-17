انتقاد به تاخیر در اصلاح لایحه حفظ و گسترش فضای سبز

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز گفت: شورای شهر تهران با رویکرد صیانت از فضای سبز و باغات شهر تهران و جلوگیری از تخریب فضای سبز عوارض قطع اشجار را در سال ۱۳۹۷ بازنگری کرد و با توجه به اینکه عوارض حفظ و گسترش فضای سبز صرفا بر مبنای حداقل ترین شاخص ها تعیین میگردید و ارزش اکولوژیک درختان در محاسبات دخالتی نداشته است.

وی ادامه داد: گونه‌های مختلف گیاهی و نوع بازپروری درختان و سایر عوامل نیز میبایست در تعیین این عوارض داده می شد. به جهت فقدان پشتوانه مطالعاتی، شورای شهر تعیین عوارض در سال ۱۳۹۸ به بازنگری طبق تبصره یازدهم (۱۱) الحاقی این مصوبه مقرر شد: شهرداری تهران، سازمان بوستان‌ها و فضای سبز موظف است حفظ و گسترش فضای سبز و محل واقع شدن درختان، تعیین ضریب در شهر تهران برای اجرا در سال ۱۳۹۹ شهر تهران ارسال کند.

نوری تاکید کرد: اما با گذشت نزدیک به شش ماه از اتمام مهلت مقرر تاکنون و علی رغم پیگیری های مکرر کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری طی نامه های شماره ۱۶۰/۲۰۹۲۸ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ و شماره ۱۶۰/۱۶۸۳۰ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ لایحه مذکور به شورای شهر تهران ارسال نشده و مطالعه موثری نیز تاکنون صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه مطابق تبصره یکم ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه مبالغ عوارضی تا پیش از ۱۵ بهمن هر سال جهت اجرا در سال بعد به تصویب شوراهای اسلامی شهر برسد، گفت: از این رو به مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تذکر مهم مطالعات پشتیبان را با فوریت به شورا ارائه دهد و سازمان بوستان ها نسبت به ارسال لایحه عوارض موصوف اقدام کند.