واکنش رئیس هیات مدیره پیکان به احتمال حضور مغانلو در استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر پیشنهاد باشگاه استقلال و بعضی دیگر از تیم های لیگ برتری به شهریار مغانلو مهاجم تیم فوتبال پیکان مطرح شد.

حمیدرضا گرشاسبی رئیس هیات مدیره باشگاه پیکان در واکنش به پیشنهادات مغانلو تاکید کرد: ابتدا باید برنامه حسین فرکی (سرمربی تیم پیکان) را بگیریم و آنرا بررسی کنیم ولی خودتان می دانید احیانا اگر یک بازیکن دلش از جایی کنده شد نمی شود به زور دلش را با تیم همراه کرد.

گرشاسبی افزود: برنامه این است نیم فصل دوم جایگاه پیکان به مراتب بهتر از جایگاه فعلی باشد.