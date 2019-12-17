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۲۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۲۹

واکنش رئیس هیات مدیره پیکان به احتمال حضور مغانلو در استقلال

واکنش رئیس هیات مدیره پیکان به احتمال حضور مغانلو در استقلال

رئیس هیات مدیره باشگاه پیکان به خبر احتمال حضور شهریار مغانلو بازیکن این تیم در استقلال واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر پیشنهاد باشگاه استقلال و بعضی دیگر از تیم های لیگ برتری به شهریار مغانلو مهاجم تیم فوتبال پیکان مطرح شد.

حمیدرضا گرشاسبی رئیس هیات مدیره باشگاه پیکان در واکنش به پیشنهادات مغانلو تاکید کرد: ابتدا باید برنامه حسین فرکی (سرمربی تیم پیکان) را بگیریم و آنرا بررسی کنیم ولی خودتان می دانید احیانا اگر یک بازیکن دلش از جایی کنده شد نمی شود به زور دلش را با تیم همراه کرد.

گرشاسبی افزود: برنامه این است نیم فصل دوم جایگاه پیکان به مراتب بهتر از جایگاه فعلی باشد.

کد مطلب 4800181

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