ارائه آخرین دستاوردهای دیجیتال و سازمانی همراه اول در«تلکام پلاس»

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول در بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی(تلکام ۲۰۱۹) که با عنوان «تلکام پلاس» از فردا آغاز به کار می کند، حضور دارد.

شرکت ارتباطات سیار ایران با حضور در این رویداد تخصصی، ضمن ارائه آخرین دستاوردها و راهکارهای سازمانی خود، به معرفی پلتفرم های «سنجینه» و «آچاره» در قالب کسب و کارهای دیجیتال خواهد پرداخت؛ کارشناسان این واحدها نیز در طول برگزاری نمایشگاه به صورت پیوسته پاسخگوی پرسش ها و رفع مشکلات احتمالی مشترکان و کاربران خواهند بود.

همچنین در جریان برگزاری «تلکام پلاس» ضمن تشریح رویکردهای حمایتی همراه اول از تولیدات داخل، از نخستین «پلتفرم API شبکه ای» که توسط متخصصان این شرکت طراحی و پیاده سازی شده است، توسط بخش فنی و توسعه شبکه این اپراتور رونمایی خواهد شد.

بخش بازاریابی و فروش هم با تمرکز بر بخش ارائه راهکارهای سازمانی، ضمن توجه به گسترش شبکه شرکای تجاری خود درخصوص تکنولوژی های جدید، فروشگاه آنلاین سازمانی(B۲B) را معرفی و راه اندازی خواهد کرد.

«تلکام پلاس» از روز سه شنبه ۲۶ تا جمعه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۸، از ساعت ۹ تا ۱۷ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود و همراه اول در سالن ۳۸B پذیرای علاقمندان است.

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