ارکستر «مهرگان» فراخوان داد/ حضور در کادر خوانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، ارکستر بزرگ «مهرگان» به رهبری علیرضا سیاح برای تکمیل کادر خوانندگی حرفه ای کرال (چند صدایی) خود فراخوانی را منتشر کرد.

در متن فراخوان منتشر شده از سوی ارکستر بزرگ «مهرگان» آمده است:

ارکستر بزرگ مهرگان به رهبری دکتر علیرضا سیاح (دکترای موسیقی از دانشگاه رابرت گوردورن انگلستان) به منظور تکمیل کادر کرال خود جهت اجراهای رسمی صحنه‌ای و جشنواره‌ای از علاقه‌مندان واجد شرایط پس از گزینش فردی و فنی (تست صدا) دعوت به عمل می‌آورد.

شرایط شرکت در فراخوان؛

۱_ متقاضیان شرکت در فراخوان از ساکنین استان تهران و البرز باشند.

۲_ محدوده سنی برای خانم‌ها و آقایان ۲۰ سال به بالا است.

۳_داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت برای آقایان متقاضی الزامی است.

۴_ افراد غیر حرفه‌ای و آموزش ندیده نیز پذیرفته می‌شوند.

۵_شرکت در فراخوان و گزینش برای عموم رایگان است.

۶_ گذراندن دوره آموزشی سه ماهه پس از تایید و پذیرش توسط رهبر محترم ارکستر.

متقاضیان می‌توانند تا تاریخ ۹۸/۹/۳۰ اطلاعات خود را شامل؛ نام و نام خانوادگی، سن، محل سکونت و شماره تماس (ثابت و همراه) از طریق پیامک به شماره ۰۹۱۰۰۰۵۹۲۱۰ روابط عمومی ارکستر ارسال کنند.

زمان و مکان و برگزاری فراخوان متعاقبا برای متقاضیانی که اطلاعات آنها ثبت شده ارسال می شود.