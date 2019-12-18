علم فصل مشترک حوزه و دانشگاه است/ حضور مبلغان در خوابگاهها

حجت الاسلام حسین کبیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، وحدت حوزه و دانشگاه را از پیام های خجسته انقلاب اسلامی و از آثار پربرکت انقلاب فرهنگی برشمرد و اظهار داشت: مرحوم آیت الله مفتح از پیشروان اندیشه وحدت حوزه و دانشگاه بودند.

مدیر حوزه های علمیه خواهران استان تهران ادامه داد: شهیدان مفتح و مطهری در جهت تقویت ارتباط، همکاری و هم فکری حوزه و دانشگاه بسیار تلاش کردند.

وی با تاکید بر اینکه حوزه و دانشگاه هر دو از مرجعیت علمی برخوردار هستند، ابراز کرد: یکی از رسالت های مهم دانشگاه پس از کاوش های علمی جهت دهی جامعه به سوی اهداف بلند فرهنگی و اجتماعی است و حوزه علمیه نیز با تبیین، تحقیق و پژوهش به تقویت باورهای دینی افراد اقدام می کند که هر دوی این فعالیت‌های علمی در راستای رشد و تعالی فرد و جامعه صورت می پذیرد.

حجت الاسلام کبیریان علم را فصل مشترک حوزه و دانشگاه دانست و گفت: مقصود از وحدت حوزه و دانشگاه آن نیست که این دو نهاد علمی با یکدیگر تقابل دارند و یا هدفشان جدا است و باید با یکدیگر متحد شوند بلکه مراد استفاده از ظرفیت های یکدیگر برای حیات بخشیدن به علم است.

مدیر حوزه های علمیه خواهران استان تهران تحقق اسلام ناب و پیشرفت علمی را اساسی‌ترین راهبرد در تقویت وحدت میان حوزه و دانشگاه بیان کرد و ادامه داد: حوزه و دانشگاه به عنوان مغز متفکر جامعه و دو پایگاه فکری و فرهنگی در راستای پیشرفت علم و حفظ فرهنگ اصیل کشور به یکدیگر نیازمند هستند و اینگونه نیست که بگوییم این دو نهاد علمی بی نیاز از یکدیگر هستند.

وی مهمترین ثمره وحدت حوزه و دانشگاه را سالم سازی فضای علمی و معنوی کشور دانست و گفت: امروز با تعاملات و همکاری هایی که این دو قشر تاثیرگذار در جامعه با یکدیگر دارند شاهد پیشرفت علمی و تعالی معنوی جامعه در ابعاد مختلف هستیم.

حجت الاسلام کبیریان به بهره گیری از اساتید دانشگاهی در حوزه های علمیه اشاره کرد و اظهار داشت: امروز بسیاری از اساتید حوزوی در دانشگاه ها کرسی تدریس دارند یا بسیاری از کرسی های آزاد اندیشی با بهره گیری از اساتید و نخبگان حوزوی و دانشگاهی برگزار می شود که این بیانگر مشارکت و تعاملات خوب حوزه و دانشگاه است.

مدیر حوزه های علمیه خواهران استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: از جمله مشارکت های خوب حوزه و دانشگاه در راستای تقویت و ارتقای معنویت دانشجویان می توان به حضور فعال مبلغان و مبلغات در خوابگاه های دانشجویی و دانشگاه ها اشاره کرد.