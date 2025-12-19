حجت الاسلام محمد امین نقدی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبیین ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه با استناد به روایتی از پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: بر اساس فرمایش پیامبر اسلام که «العلمُ عِلمان؛ علمُ الأدیان و علمُ الأبدان»، جامعه انسانی هم به دانش دینی و معنوی و هم به علوم تجربی و دانشگاهی نیازمند است و هیچکدام جایگزین دیگری نمیشود.
وی افزود: تصور بینیازی جامعه از علوم دانشگاهی یا بالعکس، بینیازی از دین و معنویت، نگاهی نادرست و ناقص است؛ چرا که انسان تنها موجودی مادی نیست و روح او نیز نیازمند هدایت، اخلاق و معنویت است.
حجتالاسلام نقدی با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) بر وحدت حوزه و دانشگاه گفت: نامگذاری سالروز شهادت شهید آیتالله دکتر مفتح به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه، نشاندهنده نگاه عمیق و آیندهنگرانه امام راحل به پیوند این دو نهاد علمی است. این نامگذاری بیانگر آن است که بدون تعامل و همافزایی حوزه و دانشگاه، پاسخگویی کامل به نیازهای جامعه ممکن نخواهد بود.
وی ادامه داد: حوزههای علمیه و دانشگاهها هر یک بخشی از مسئولیت سنگین هدایت و پیشرفت جامعه را بر عهده دارند و جدایی یا بیتوجهی به ظرفیتهای یکدیگر، موجب تضعیف کارآمدی آنها خواهد شد.
مدیرکل حوزههای علمیه گیلان با تأکید بر ضرورت تعامل این دو نهاد علمی تصریح کرد: همافزایی و همکاری همواره نتایج کاملتر و مؤثرتری به دنبال دارد. زمانی که حوزه و دانشگاه با هدف مشترک رفع نیازهای بشر در کنار یکدیگر حرکت کنند، موفقیت بیشتری حاصل خواهد شد و نظریه وحدت حوزه و دانشگاه نیز بر همین مبنا شکل گرفته است.
وی حوزه و دانشگاه را مکمل یکدیگر دانست و بیان کرد: حوزههای علمیه برای پاسخگویی به نیازهای دینی، اخلاقی و تربیتی جامعه میتوانند از یافتهها و ابزارهای علمی دانشگاه بهره بگیرند و در مقابل، دانشگاهها نیز بدون تکیه بر مبانی اخلاقی و معنوی دین، قادر به حل صحیح مشکلات مادی و اجتماعی نخواهند بود.
حجتالاسلام نقدی با اشاره به دیدگاههای مختلف درباره وحدت حوزه و دانشگاه گفت: عقلای جامعه و نخبگان دلسوز همواره حامی این وحدت هستند، اما در مقابل، معاندان انقلاب اسلامی و برخی افراد ناآگاه تلاش میکنند با شبههافکنی، میان این دو نهاد فاصله ایجاد کنند؛ چرا که دشمنان بهخوبی میدانند حوزه و دانشگاه از ارکان اصلی قدرت فکری و فرهنگی کشور به شمار میروند.
وی در پایان تأکید کرد: وحدت حوزه و دانشگاه به نفع ایران اسلامی، انقلاب اسلامی و اسلام عزیز است و استفاده حداکثری از ظرفیتهای علمی کشور تنها در سایه تحقق عملی این وحدت امکانپذیر خواهد بود.
