به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه شهاب صبح چهارشنبه در همایش شهرداریهای استان سمنان به میزبانی شهرداری گرمسار ضمن بیان اینکه بخش عمدهای از مطالبات شهرداریهای استان از بودجه سال گذشته محقق نشده است، اظهار داشت: شهرداریها ۱۹ ماه معوقه پرداخت حقوق دارند که پرداخت این امر به کارکنان و کارمندان شهرداری در دستور کار است.
وی افزود: مبلغ بدهی شهرداریها در حوزه حقوق بازنشستگان دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و بدهی به پیمانکاران ۸۹ میلیارد تومان است که باید این مطالبه در اسرع وقت پرداخت شود.
شهرداریهای استان سمنان ۳۰۰۰ کارمند دارند
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری سمنان بابیان اینکه سه هزار نفر در شهرداریهای استان مشغول به کار هستند، خاطرنشان کرد: از این تعداد ۴۴ درصد قراردادی، ۱۳ درصد شرکتی، ۱۰ درصد رسمی و پیمانی، سه کارگر رسمی هستند.
شهاب بابیان اینکه درمجموع دو هزار و ۲۸ نفر مستقیماً از شهرداری حقوق دریافت میکنند، اضافه کرد: شهرداریهای استان سمنان ماهانه متعهد به پرداخت ۱۷ میلیارد تومان حقوق هستند.
وی با اشاره به اینکه کمبود اعتبارات و عدم تحقق مطالبات شهرداریها چالشی جدی است، تصریح کرد: سال گذشته سازمان شهرداریها ۲۲ میلیارد تومان اعتبار به شهرداریهای استان کمک کرد که باید در این راستا شهرداریهای جدید التاسیس را مورد توجه ویژه قرار دهیم.
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