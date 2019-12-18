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۲۷ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۲۲

وزیر راه و شهرسازی:

اجازه نمی‌دهم خودروسازان مصوبه «آلوده کننده محیط زیست» بگیرند

اجازه نمی‌دهم خودروسازان مصوبه «آلوده کننده محیط زیست» بگیرند

وزیر راه و شهرسازی گفت: به عنوان رئیس کمیسیون زیربنایی، محیط زیست و صنعت هیئت دولت، اجازه نمی دهم مصوبه ای که محیط زیست را آلوده کند، از هیئت وزیران بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی شب گذشته (سه شنبه ۲۶ آذر) در حاشیه مراسم تقدیر از فعالان حمل و نقل جاده ای که در برج میلاد برگزار شد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سامانه سپهتن  برای کنترل ناوگان حمل ونقل عمومی طراحی و در تمامی اتوبوس های بین شهری نصب می شود  گفت: با دوربین هایی که در اتوبوس ها نصب شده  تمامی حالات  و رفتار رانندگان ثبت و ضبط می شود.

وی با اشاره به اینکه سامانه سازمان راهداری و پلیس راهور جایگزین سیستم قبلی شده است افزود: پلیس با این سامانه به صورت برخط تمامی فعالیت های رانندگان اتوبوس را رصد می کند و دیگر سیستم قبلی ساعت زدن رانندگان اتوبوس برچیده می شود.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: این سامانه هم اکنون در تمامی اتوبوس ها برقرار است و اجرای آن به تدریج به ناوگان حمل بار و سوخت نیز تعمیم داده می شود؛  مردم هم  میتوانند با اپلیکیشن موبایلی، مسیر حرکت اتوبوس و مسافر خود که در آن قرار دارد را از طریق سامانه دنبال کرده و از وضعیت مسافر و بار خود که در کجا و کدام نقطه قرار دارد، مطلع شوند.

وی به رونمایی ورژن جدید و قوی تر شده اپلیکشین موبایلی سامانه ۱۴۱ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اشاره و تصریح کرد: در گذشته این سامانه یکطرفه بود اما در حال حاضر تعاملی شده و قادر به دریافت اطلاعات از کاربران و مسافران از جمله تصادفات جاده ای و یا ترافیک هم هست.

اسلامی تاکید کرد: مردم می توانند از این اپلیکیشن بومی به جای نمونه صهیونیستی آن استفاده کنند که قابل اعتماد بوده و هر نوع اطلاعاتی را ارائه می دهد.

وی درباره هزینه های صفر تا ۱۰۰ این نمایشگاه هم گفت: شرکت های بخش خصوصی که در  این‌ نمایشگاه حضور داشتند هزینه ها را پرداخت کرده و ما یک ریال هم از بودجه دولتی برای این نمایشگاه استفاده نکردیم  و شرکت ها با پرداخت اجاره غرفه،  هزینه های نمایشگاه را تامین کرده اند.

اسلامی گفت: ما بیش از حد از سرمایه های آیندگان هزینه و محیط زیست را نابود کرده ایم و سلامت خودمان و نسل آینده را به مخاطره انداخته ایم؛ باید به سمتی برویم که بتوانیم مصرف را بهینه کنیم و با استفاده از سامانه و سیستم های هوشمند،  آلودگی را کاهش دهیم.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ما حمل و نقل ریلی را توسعه می دهیم و در مکان هایی که امکان پذیر است به سمت برقی شدن وسایل حمل و نقل برویم تا آلایندگیها را کاهش دهیم. همچنین نوسازی ناوگان را در دستور کار خود قرار داده ایم به طوری که نوع آنها حداقل مصرف سوخت را داشته و بر اساس استانداردها سوخت آنها یورو ۵ باشد. مدتی نوسازی ناوگان متوقف شده بود که اخیرا طی تفاهم نامه هایی با شرکت های خودروساز و وزارت صمت، مجددا این طرح را به جریان انداخته و آن را عملیاتی می کنیم.

 اسلامی در پاسخ به پرسشی در خصوص تلاش خودروسازان برای اخذ مجوز افزایش مدت زمان تعویق اجرای قانون هوای پاک و عدم تولید خودروهای منطبق با سوخت یورو ۴ از هیئت دولت و اظهار نظر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر اینکه ما زورمان به خودروسازان نمی رسد، بیان کرد: دولت برای کاهش آلودگی هوا و استفاده از خوروهای باکیفیت مصوبه قانونی دارد و من به عنوان رئیس کمیسیون زیربنایی، محیط زیست و صنعت هیئت دولت همواره بر این موضوع تأکید دارم و اجازه نمی دهم هیچ مصوبه ای از این کمیسیون بیرون بیاید و به هیئت دولت برود که محیط زیست را آلوده کند.

کد مطلب 4801182

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