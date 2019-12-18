به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی شب گذشته (سه شنبه ۲۶ آذر) در حاشیه مراسم تقدیر از فعالان حمل و نقل جاده ای که در برج میلاد برگزار شد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سامانه سپهتن برای کنترل ناوگان حمل ونقل عمومی طراحی و در تمامی اتوبوس های بین شهری نصب می شود گفت: با دوربین هایی که در اتوبوس ها نصب شده تمامی حالات و رفتار رانندگان ثبت و ضبط می شود.

وی با اشاره به اینکه سامانه سازمان راهداری و پلیس راهور جایگزین سیستم قبلی شده است افزود: پلیس با این سامانه به صورت برخط تمامی فعالیت های رانندگان اتوبوس را رصد می کند و دیگر سیستم قبلی ساعت زدن رانندگان اتوبوس برچیده می شود.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: این سامانه هم اکنون در تمامی اتوبوس ها برقرار است و اجرای آن به تدریج به ناوگان حمل بار و سوخت نیز تعمیم داده می شود؛ مردم هم میتوانند با اپلیکیشن موبایلی، مسیر حرکت اتوبوس و مسافر خود که در آن قرار دارد را از طریق سامانه دنبال کرده و از وضعیت مسافر و بار خود که در کجا و کدام نقطه قرار دارد، مطلع شوند.

وی به رونمایی ورژن جدید و قوی تر شده اپلیکشین موبایلی سامانه ۱۴۱ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اشاره و تصریح کرد: در گذشته این سامانه یکطرفه بود اما در حال حاضر تعاملی شده و قادر به دریافت اطلاعات از کاربران و مسافران از جمله تصادفات جاده ای و یا ترافیک هم هست.

اسلامی تاکید کرد: مردم می توانند از این اپلیکیشن بومی به جای نمونه صهیونیستی آن استفاده کنند که قابل اعتماد بوده و هر نوع اطلاعاتی را ارائه می دهد.

وی درباره هزینه های صفر تا ۱۰۰ این نمایشگاه هم گفت: شرکت های بخش خصوصی که در این‌ نمایشگاه حضور داشتند هزینه ها را پرداخت کرده و ما یک ریال هم از بودجه دولتی برای این نمایشگاه استفاده نکردیم و شرکت ها با پرداخت اجاره غرفه، هزینه های نمایشگاه را تامین کرده اند.

اسلامی گفت: ما بیش از حد از سرمایه های آیندگان هزینه و محیط زیست را نابود کرده ایم و سلامت خودمان و نسل آینده را به مخاطره انداخته ایم؛ باید به سمتی برویم که بتوانیم مصرف را بهینه کنیم و با استفاده از سامانه و سیستم های هوشمند، آلودگی را کاهش دهیم.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ما حمل و نقل ریلی را توسعه می دهیم و در مکان هایی که امکان پذیر است به سمت برقی شدن وسایل حمل و نقل برویم تا آلایندگیها را کاهش دهیم. همچنین نوسازی ناوگان را در دستور کار خود قرار داده ایم به طوری که نوع آنها حداقل مصرف سوخت را داشته و بر اساس استانداردها سوخت آنها یورو ۵ باشد. مدتی نوسازی ناوگان متوقف شده بود که اخیرا طی تفاهم نامه هایی با شرکت های خودروساز و وزارت صمت، مجددا این طرح را به جریان انداخته و آن را عملیاتی می کنیم.

اسلامی در پاسخ به پرسشی در خصوص تلاش خودروسازان برای اخذ مجوز افزایش مدت زمان تعویق اجرای قانون هوای پاک و عدم تولید خودروهای منطبق با سوخت یورو ۴ از هیئت دولت و اظهار نظر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر اینکه ما زورمان به خودروسازان نمی رسد، بیان کرد: دولت برای کاهش آلودگی هوا و استفاده از خوروهای باکیفیت مصوبه قانونی دارد و من به عنوان رئیس کمیسیون زیربنایی، محیط زیست و صنعت هیئت دولت همواره بر این موضوع تأکید دارم و اجازه نمی دهم هیچ مصوبه ای از این کمیسیون بیرون بیاید و به هیئت دولت برود که محیط زیست را آلوده کند.