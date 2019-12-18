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۲۷ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۲۱

واکنش منفی ارتش پاکستان به حکم اعدام پرویز مشرف

واکنش منفی ارتش پاکستان به حکم اعدام پرویز مشرف

ارتش پاکستان به حکم اعدام صادر شده علیه «پرویز مشرف» رئیس جمهوری اسبق این کشور واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «آصف غفور» سخنگوی ارتش پاکستان در واکنش به رای اعلام شده در پرونده «پرویز مشرف» رئیس جمهوری اسبق این کشور گفت: فرماندهی ارتش ضمن نکوهش رای دادگاه علیه مشرف که زمانی ریاست ستاد مشترک ارتش، فرماندهی ارتش و رئیس جمهوری پاکستان بوده ابراز نگرانی می‌کند.

سخنگوی ارتش پاکستان افزود: مشرف ۴۰ سال به پاکستان خدمت نموده و هرگز نمی‌تواند به کشور خیانت کرده باشد بنابراین ارتش خواهان رسیدگی شفاف به پرونده ژنرال مشرف بر اساس اصل قانون اساسی کشور است. فرآیند شفافیت قضایی برای رسیدگی به اتهام وارده علیه ژنرال مشرف رعایت نشده و دادگاه حتی به مشرف فرصت دفاع از خود را نیز نداده است.

مشرف دوازدهمین رئیس‌جمهوری پاکستان بود. او همچنین رئیس ستاد ارتش پاکستان و نیز چهارمین ژنرال پاکستانی بود که در پی کودتا، به مدت ۹ سال بر این کشور حکومت کرد. مشرف در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹ با برکنار کردن نواز شریف نخست‌وزیر منتخب به قدرت رسید و به این وسیله عالی‌ترین مقام اجرایی کشور را تصاحب کرد. پس از آن و در پی انجام یک همه‌پرسی که در تاریخ ۲۰ ژوئن ۲۰۰۱ برگزار شد، خود را رئیس‌جمهوری پاکستان اعلام کرد. او سرانجام در پی تهدید جناح‌های مخالف خود در پارلمان پاکستان مبنی بر استیضاح و برکناری وی از مقام ریاست جمهوری در ۱۸ اوت ۲۰۰۸ استعفای خود از پست ریاست جمهوری در یک نطق تلویزیونی اعلام کرد.

کد مطلب 4801207
عبدالحمید بیاتی

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