همایش "علم بومی و علم جهانی" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی تجربه روشنفکران و جامعه ‏شناسان مالزیایی، گسترش ارتباط گفتمانی در علوم اجتماعی در کشورهای مشابه و طرح و ارزیابی دیدگاه ‏های مختلف و متنوع در عرصه علم بومی و علم جهانی از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

عنوان این همایش متأثر از توجه العطاس جامعه‏ شناس و اندیشمند مالزیایی، به مسائل بومی و جهانی به صورت توأمان بوده که در آن نوعی عام ‏گرایی چند گانه در فرآیند توسعه علم، به ویژه علوم اجتماعی قابل توجه و تأکید است.

در راستای برگزاری این همایش، گروه علمی ـ تخصصی جامعه‏ شناسی علم انجمن جامعه‏ شناسی ایران 5 اردیبهشت ماه، نشستی را با عنوان نگاهی به اندیشه ‏های پروفسور العطاس جامعه ‏شناس فقید مالزیایی برگزار کرد که طی آن دکتر غلامعباس توسلی استاد دانشگاه تهران به بررسی زندگی، آثار و عقاید العطاس پرداخت.

این همایش از سوی گروه علمی تخصصی جامعه‏ شناسی علم و معرفت انجمن جامعه ‏شناسی ایران و با همکاری گروه جامعه ‏شناسی دانشگاه تهران و کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار خواهد شد .



