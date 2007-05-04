همایش "علم بومی و علم جهانی" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی تجربه روشنفکران و جامعه شناسان مالزیایی، گسترش ارتباط گفتمانی در علوم اجتماعی در کشورهای مشابه و طرح و ارزیابی دیدگاه های مختلف و متنوع در عرصه علم بومی و علم جهانی از جمله اهداف برگزاری این همایش است.
عنوان این همایش متأثر از توجه العطاس جامعه شناس و اندیشمند مالزیایی، به مسائل بومی و جهانی به صورت توأمان بوده که در آن نوعی عام گرایی چند گانه در فرآیند توسعه علم، به ویژه علوم اجتماعی قابل توجه و تأکید است.
در راستای برگزاری این همایش، گروه علمی ـ تخصصی جامعه شناسی علم انجمن جامعه شناسی ایران 5 اردیبهشت ماه، نشستی را با عنوان نگاهی به اندیشه های پروفسور العطاس جامعه شناس فقید مالزیایی برگزار کرد که طی آن دکتر غلامعباس توسلی استاد دانشگاه تهران به بررسی زندگی، آثار و عقاید العطاس پرداخت.
این همایش از سوی گروه علمی تخصصی جامعه شناسی علم و معرفت انجمن جامعه شناسی ایران و با همکاری گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران و کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار خواهد شد .
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