پرونده ارسالی برای ثبت جهانی ملایر راضی کننده بود

به گزارش خبرنگار مهر، غدا هیجاوی پیش از ظهر دوشنبه در نشست ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی که در سالن جلسات فرمانداری شهرستان ملایر برگزار شد، بابیان اینکه از پرونده ارسالی برای ثبت جهانی ملایر راضی هستم، گفت: خیلی علاقمند بودم شهر ملایر را از نزدیک ببینم.

رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی با بیان اینکه تاریخچه هنر و توان رقابت هنر منبت ملایر در دنیا کم نظیر است و باید به دنبال مسائل فرهنگی نیز باشیم، گفت: برای محقق کردن اهداف توسعه هنر منبت ملایر دانشگاه باید وارد عمل شد.

وی با بیان اینکه گزارش این سفر به شورای جهانی صنایع دستی رؤسای قاره‌های مختلف این شورا ارسال خواهد شد، گفت: بعد تأیید و تصویب جهانی شدن منبت ملایر، گواهی این موضوع برای افراد مختلف و ذی‌نفعان ارسال خواهد شد

هیجاوی با تاکید بر اینکه بعد از تصویب جهانی شدن منبت این شهر، ملایر باید با دیگر مراکز هنر در جهان همکاری داشته باشد، گفت: نقش حاکمیت در ثبت جهانی و برگزاری رویدادهای بین‌المللی بسیار مهم است.

رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی بابیان اینکه مردم ملایر تلاش دارند هنر خود را به درجات بالاتر برده و به دنیا معرفی کنند، صادرات بیشتر، نظارت بر کیفیت و تأسیس مراکز دانشگاهی و فنی و حرفه‌ای نیازهای اصلی هنر منبت ملایر و حفظ و احیا کارگاه‌های سنتی بسیار مهم و ارزشمند است.