زبان هراس: تزریق تهدید در گفتمان عمومی ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «زبان هراس» کتابی است که به مطالعاتی روشمند در حوزه گفتمان‌های سیاسی و عمومی نظیر گفتمان سیاسی دولت، محیط زیست، مهاجرت، پزشکی و فضای سایبری دست می‌زند تا نشان دهد تولید هراس و برساختنِ تهدید، چگونه به مثابه مولفه‌هایی بنیادین با هدف استیلا بر اکثریت جامعه عمل کرده، در رأس راهبردهای سیاسی طبقه حاکم قرار می‌گیرند.

نظریه مجاورت، شالوده نظری تحلیل گفتمان‌های فوق است و خواننده را قادر می‌سازد تا به روشنی دریابد که نهادهای سیاسی اجتماعی حاکم، چگونه آن هستان‌هایی را در مقام عوامل و عناصر مخرب و آسیب‌زا برای بشریت معرفی می‌کنند که در واقع سلطه و تمامیت هژمونیکی آنها را با خطر از هم گسیختگی مواجه کرده‌اند.

پروفسور پیوتر کپ استاد زبان‌شناسی و مدیر دپارتمان کاربردشناسی و مطالعات گفتمان دانشگاه وودژ لهستان است. کپ حوزه اصلی پژوهشی خود را بر روی کاربردشناسی، گفتمان‌شناسی انتقادی، زبان‌شناسی سیاسی و نظریه ژانر متمرکز کرده است. اهم آثار پژوهشی وی در چند سال اخیر درباره مطالعه انتقادی چگونگی برساخت تهدید و تولید هراس در گفتمان‌های سیاسی به منظور کسب مشروعیت بوده است. در این راستا، او در سال ۲۰۱۳ نظریه مجاورت را برای تحلیل گفتمان هراس و تهدید در فضاهای سیاسی و عمومی ارائه کرد. کپ کتاب‌ها و مقالات متعددی در خصوص مجاورت تهدید در فضاهای سیاسی به چاپ رسانده است که بیشتر آنها به عنوان منابع اصلی نظریه مجاورت تلقی می‌شوند.

از جمله آثار مهم وی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

Perspectiv‌es in Politics and Discourse (۲۰۱۰)

Proximization: The Pragmatics of Symbolic Distance Crossing (۲۰۱۳)

Analyzing Genres in Political Communication (۲۰۱۳)

Contemporary Critical Discourse Studies (۲۰۱۴)



علی بصارتی دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه اصفهان است. او مدرک کارشناسی ارشد زبانشناسی را از دانشگاه محقق اردبیلی و کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی را از دانشگاه ارومیه دریافت کرده است. زمینه پژوهشی وی گفتمان‌شناسی انتقادی و زبان‌شناسی سیاسی است. کاوش انتقادی برساخت تهدید در فضای گفتمان سیاسی، گونه‌شناسی سیاست‌های بازدارنده، پیشگیرانه و تدافعی در گفتمان سیاسی، و دوجانبگی فضاهای گفتمانی مجاورشونده در گفتمان‌های سیاسی متخاصم حوزه‌های اصلی پژوهشی وی را تشکیل می‌دهند. او در همین راستا کتاب «زبان هراس» را ترجمه کرده است.