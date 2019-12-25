تاثیر چای سبز در مقابله با بیماری سل

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه فنی نانیانگ سنگاپور در آزمایشات خود دریافتند که چگونه ترکیب موجود در چای سبز موسوم به EGCG (epigallocatechin gallate) می‌تواند از رشد باکتری‌های عامل بیماری سل ممانعت کند.

ترکیب EGCGبا پیوند با یک آنزیم و تامین انرژی بیولوژیکی برای فعالیت سلولی، این کار را انجام می‌دهد.

این فرایند منجر به اُفت انرژی باکتری که برای فرایندهای حیاتی سلولی در جهت رشد و ثبات نیاز دارد می‌شود.

«گرهاد گروبر»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «کشف ما در مورد توانایی این ترکیب این امکان را فراهم می‌کند که داروهای جدیدی را برای مقابله با این بیماری تنفسی ایجاد کنیم.»

به گفته محققان، سلول‌ها برای انجام فرایندهای حیاتی شان نظیر تشکیل دیواره سلولی نیاز به انرژی دارند. آنها این انرژی را از آنزیمی موسوم به ATP (Adenosine triphosphate) تامین می‌کنند.

بدون انرژی برای فعالیت‌های ضروری سلول، سلول توانایی و پایداری اش را از دست می‌دهد و در نهایت می میرد.

محققان با آزمایش ۲۰ ترکیب متوجه شدند تنها EGCG که به مقدار زیادی در چای سبز وجود دارد، می‌تواند موجب کاهش ذخیره انرژی در سلول‌ها شود.