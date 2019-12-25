آغاز تولید سریال تلویزیونی «ددمان» در شبکه اشراق

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از صدا و سیمای مرکز زنجان، سیدمحسن لطیفی در حاشیه بازدید نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان و استاندار زنجان، از سریال ددمان، بر همت رسانه استانی به منظور تولید آثار فاخر در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و کارآفرینی تاکید کرد و افزود: در سایه تبلیغ صنایع‌دستی و گردشگری، علاوه بر فراهم شدن زمینه هم‌گرایی اقتصادی و فرهنگی با کم‌ترین سرمایه و بدون آلودگی‌های زیست‌محیطی برای اقشار مختلف جامعه درآمدزایی می‌شود.

وی، بهره‌گیری حداکثری از هنرمندان بومی، حضور در لوکیشن‌های تاریخی، معرفی صنایع‌دستی و تاکید بر فرهنگ بومی محلی را از نقاط عطف این سریال برشمرد.

گفتنی است، داستان این سریال مربوط به جوانی به‌نام هوشنگ است که به‌دلیل شکست در سرمایه‌گذاری به خانه پدری خود برمی‌گردد و با تلاش و کوشش فراوان بر مشکلات متعدد مربوط به تبدیل این خانه مسکونی به هتل بوم‌گردی فائق آمده و عامل اشتغال چندین نفر می‌شود. ددمان در گویش محلی به معنی ملک پدری است.

این سریال فاخر در ۲۰ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای در شبکه اشراق تولید می‌شود. برخی از عوامل سریال عبارتند از نویسنده طرح و تهیه‌کننده: غلامحسین مهدیون، کارگردان: مجید حسن‌زاده، مدیر تولید حسین نجفی، تصویربردار: سعید حسنی و بازیگران: محمدولی فروتن، شهپر میثاق‌فر، صفرعلی کریمی، مینا عبادی و … است.

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