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۴ دی ۱۳۹۸، ۹:۳۸

در راستای عادی سازی روابط با تل آویو؛

امارات عید «حنوکا» را به رژیم صهیونیستی تبریک گفت

امارات عید «حنوکا» را به رژیم صهیونیستی تبریک گفت

مقامات امارات متحده عربی در راستای عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی عید «حنوکا» را به این رژیم تبریک گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، تحرکات شیخ نشینان عرب برای عادی سازی هرچه بیشتر روابط با رژیم صهیونیستی ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، به تازگی امارات متحده عربی تحرکاتی را در این زمینه صورت داده است.

درهمین ارتباط، «یوآل روتم»، مدیرکل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تل آویو تبریک امارات به مناسبت عید حنوکا را دریافت کرده است.

وی گفت: ما مفتخر به دریافت تبریک سفارتخانه‌های امارات متحده عربی در سرتاسر جهان شدیم.

گفتنی است، سفارتخانه‌های امارات در واشنگتن، نیویورک، پاریس و لندن، عید «حنوکا» را به رژیم صهیونیستی تبریک گفتند.

کد مطلب 4807008

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    نظرات

    • IR ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
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      خاک بر سرتون گوساله های شیرررررررررررررررررررررررررررررده

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