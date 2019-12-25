امارات عید «حنوکا» را به رژیم صهیونیستی تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، تحرکات شیخ نشینان عرب برای عادی سازی هرچه بیشتر روابط با رژیم صهیونیستی ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، به تازگی امارات متحده عربی تحرکاتی را در این زمینه صورت داده است.

درهمین ارتباط، «یوآل روتم»، مدیرکل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تل آویو تبریک امارات به مناسبت عید حنوکا را دریافت کرده است.

وی گفت: ما مفتخر به دریافت تبریک سفارتخانه‌های امارات متحده عربی در سرتاسر جهان شدیم.

گفتنی است، سفارتخانه‌های امارات در واشنگتن، نیویورک، پاریس و لندن، عید «حنوکا» را به رژیم صهیونیستی تبریک گفتند.