توضیحات پلیس پیرامون وقوع دو قتل در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیقباد مصطفایی، افزود: ساعت ۲ و ۵۰ دقیقه روز جمعه ۲۹ / ۹ / ۹۸ مأموران انتظامی شهرستان کهگیلویه از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ از وقوع یک فقره تیرخوردگی منجر به فوت فردی به هویت معلوم در یکی از روستاهای توابع شهر دهدشت مطلع شده که بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت.

مصطفایی تصریح کرد: تحقیقات اولیه حاکی از قتل فرد مذکور بود که با هماهنگی مقام قضائی، مظنون به قتل که همسر سابق مقتول بود، دستگیر و در اعترافات خود انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی عنوان و اسلحه بکار رفته نیز کشف و پرونده به همراه متهمه و دیگر همدستان احتمالی، به مرجع قضائی اعاده و در حال رسیدگی است.

جانشین انتظامی استان در ادامه بیان داشت: متعاقب این موضوع، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان گچساران در ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه روز شنبه ۳۰ / ۹ / ۹۸، از وقوع یک فقره درگیری مسلحانه منجر به قتل و جرح راننده و سرنشین یک دستگاه خودرو سمند در محله کارکنان گچساران مطلع که با هماهنگی مقام قضائی، سریعاً عاملین قتل که دو برادر بودند شناسایی و دستگیر و سلاح بکار رفته نیز کشف شد.

وی افزود: قاتل انگیزه خود را تشخیص نادرست در شناسایی مقتول با فردی که قبلاً برادر وی را تهدید کرده بود اعلام و ضمن ابراز ندامت بیان داشته که در شناسایی فرد مورد نظر اشتباه کرده که پرونده در مرجع قضائی مفتوح و در حال رسیدگی می‌باشد.

مصطفایی گفت: در ادامه وقایع مذکور، در ساعت ۱۵ و ۱۴ دقیقه روز دوشنبه مورخه ۱ / ۱۰ / ۹۸ جسد فردی به هویت معلوم در زمینهای کشاورزی واقع در جاده قدیم دهدشت به بهبهان کشف که آثار ضرب و جرح مشهود در جسد احتمال قتل وی را تقویت می‌کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: موضوع با هماهنگی مقام قضائی تحت پیگیری ویژه پلیس قرار دارد که امیدواریم در کمترین زمان ممکن زوایای پنهان قضیه روشن و قاتل یا قاتلین احتمالی شناسایی و دستگیر شوند.

جانشین انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: آنچه حائز اهمیت است بر اساس تحقیقات انجام شده، دو فقره قتل و کشف جسد مذکور هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشته و پلیس استان در کمتر از ۲۴ ساعت قاتلان دو قتل اولیه را شناسایی و دستگیر و تحویل مقامات قضائی نموده و موضوع و چگونگی کشف جسد در ورودی شهر دهدشت نیز تا روشن شدن زوایای پنهان قضیه در دستور کار ویژه پلیس قرار دارد.

این مقام مسئول در پایان توصیه نمود: مردم شریف و عزیز استان به شایعات و اخبار کذب توجه ننموده و از دامن زدن به شایعات خودداری نمایند.