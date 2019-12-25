به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا اسماعیل‌پور صبح چهارشنبه در دیدار با فرماندار شهرستان جم اظهار داشت: توسعه فضای امام زادگان و بقاع متبرکه در دستور کار اوقاف و امور خیریه استان بوشهر است.

وی اضافه کرد: منابع در اختیار برای توسعه، مرمت و نگهداری از اماکن متبرکه و امام زادگان نذورات مردمی و منابع دولتی هستند که در زمینه اعتبارات درخواست مساعدت داریم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر با بیان اینکه موقوفات به هیچ وجه مانع اجرای طرح‌های عمرانی نیستند تصریح کرد: در قانون نحوه تملک اراضی و املاک برای اجرای برای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت راهکارهای لازم در زمینه طرح‌هایی که نیاز به اراضی و املاک موقوفه دارند پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه اداره اوقاف برنامه فرهنگی را از محل اجرای امینانه نیات واقفین خیراندیش اجرا می‌کند افزود: از جمله این طرح‌ها می‌توان به آرامش بهاری، شمیم حسینی، مهر تندرستی، مهر تحصیلی، بصیرت عاشورایی، ضیافت الهی، پیاده روی اربعین، دعای عرفه، عید غدیر، جشن نیمه شعبان، طرح زائران حرم رضوی و طرح زائران حرم حسینی، یاس نبوی، مراسم دهه ولایت و … به عنوان طرح‌های فاخر این اداره یاد کردند.

حجت‌الاسلام اسماعیل‌پور افزود: در شهرستان جم این طرح‌ها با کیفیت مطلوب اجرا شده است و بسیاری از هیئت‌ها و مساجد و مردم ولایی این شهرستان از مواهب وقف بهره مند شده‌اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر گفت: سازه پیش ساخته مجتمع فرهنگی احسان ماندگار شهر ریز هم اکنون در کارگاه در دست ساخت است که انشاالله به زودی مراحل نصب سازه انجام خواهد شد.

