میشل عون به موضع گیری روز گذشته سعد حریری علیه باسیل پاسخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، میشل عون رئیس جمهور لبنان پس از دیدار با پاتریک بشاره الراعی ابراز امیدواری کرد که لبنان از بحران کنونی خارج شود و تشکیل کابینه به مثابه عیدی سال نو میلادی باشد.

وی درباره موضع گیری روز گذشته سعد حریری نخست وزیر پیشبرد امور لبنان علیه جبران باسیل هم گفت: فرض کنیم جبران باسیل وزیر خارجه دولت پیشبرد امور در زمینه تشکیل کابینه نقش داشته باشد آیا این حق را ندارد به ویژه که رئیس بزرگترین فراکسیون پارلمانی است؟ اما واقعیت این است که این طور نیست.

وی تبلیغات مغرضانه مبنی بر اینکه دولت دیاب دولت حزب الله است را نیز اشتباه توصیف کرد و افزود: دولت از فن سالاران تشکیل خواهد شد. این دولت متعلق به همه لبنانی هاست. ما به مدت ۱۰۰ روز منتظر سعد حریری ماندیم و بحران مأمور شدن برای تشکیل کابینه حل نشد.

شایان ذکر است که سعد حریری نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور لبنان دیروز اعلام کرد که دولت آینده لبنان٬ دولت جبران باسیل وزیرخارجه این کشور خواهد بود.

حریری طی مصاحبه‌ای با روزنامه‌نگاران در کاخ «بیت‌الوسط» (مقر اقامت خود) اعلام کرد که در خصوص موضع خود درباره دولت آینده تکرار می‌کنم که نه انتخابی٬ نه حمایتی و نه مسئولیتی در این خصوص ندارم.

حریری در خصوص دیدار با حسان دیاب مأمور تشکیل دولت لبنان اظهار داشت که برخلاف شایعات منتشرشده٬ دیداری با دیاب یک روز پیش از آغاز رایزنی‌ها نداشتم.

وی ادامه داد: من قطعاً با آتش بازی نمی‌کنم ٬ شاید در این زمینه بهای زیادی پرداخت کرده باشم؛ چرا که من همواره آتش را خاموش می‌کنم و البته هیچ شکی نیست که آقای نبیه بری رئیس پارلمان نقش زیادی در جلوگیری از ایجاد فتنه و نیز مقابله با کسانی که به بازی با آتش معروفند، دارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات نبیه بری در این خصوص که حریری پشیمان است و بری از او خواسته تا با آتش بازی نکند تصریح کرد که پشیمان نیستم٬ وجدانم راحت است و همه تلاشم را برای محافظت از کشور و ثبات آن انجام داده‌ام.