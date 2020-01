هنرنمایی نوازندگان نوجوان در کنسرت ارکستر سمفونیک تهران

به گزارش خبرنگار مهر، ارکستر سمفونیک تهران یکی از دو مجموعه دولتی تحت‌نظر بنیاد فرهنگی هنری رودکی روزهای چهارشنبه پنجم و پنجشنبه ششم دی ماه تازه‌ترین کنسرت‌های خود را در شرایطی برگزار کرد که حضور چند نوازنده نوجوان به‌عنوان سولیست هارپ از نکات جالب توجه این اجراها بود.

در این کنسرت قطعات «Danse sacree et dance profane for harp and string» اثر کلود دبوسی آهنگساز فقید فرانسوی از مبتکران و طراحان سبک امپرسیونیسم در موسیقی با تک‌نوازی هارپ طناز بیگی، «Daphnis et Chloe Suite No. ۲ » اثر ژوزف موریس راول آهنگساز فقید فرانسوی که قطعات پیانو و ارکسترال و آثارش روی تصویرهای یک نمایشگاه اثر مودست موسورگسکی کارهای مشهوری در میان آثار موسیقی سده بیستم هستند پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

ضمن اینکه اجرای آثاری سرگئی سرگئیه‌ویچ پروکفیِف آهنگساز و پیانیست روس و ایگور استراوینسکی آهنگساز روس و از هنرمندان تاثیرگذار موسیقی در قرن بیستم بخش دیگری از تازه‌ترین کنسرت ارکستر سمفونیک تهران را تشکیل می‌داد.

هنرنمایی هنرمندان نوجوان در ارکستر سمفونیک تهران

شهرداد روحانی پس از پایان اجراها در حالی که از تماشاگران می‌خواست بیشتر و پرقدرت‌تر نسبت به تشویق نوازندگان ارکستر اقدام کنند، بیان کرد: بنده از طرف اعضای ارکستر سمفونیک تهران به هم‌وطنان مسیحی، فرارسیدن سال نو میلادی را تبریک می‌گویم و آرزو می‌کنم همه شما عزیزان سال خوبی را داشته باشید.

وی ادامه داد: یکی از سیاست‌های ارکستر سمفونیک تهران که امروز شاهد آن هستید استفاده از هنرنمایی هنرمندان نوجوان است که امشب دیدید با چه مهارت و پختگی برای شما نوازندگی کردند. ما علاوه بر حضور طناز بیگی نوازنده ۱۶ ساله هارپ و مردت موسسیان دیگر نوازنده ۱۵ ساله هارپ که در این کنسرت این چنین هنرمندانه نوازندگی کردند، در کنسرت‌های گذشته نیز از حضور نوازندگان کمتر از ۱۰ سال نیز استفاده کردیم که از شهرستان قائنات در برنامه پیشین ما حضور داشت.

وی افزود: به هر حال این باعث خوشبختی ماست که ارکستر سمفونیک تهران می‌تواند محلی برای معرفی این استعدادها باشد. بنده امشب علاوه‌بر مواردی که توضیح دادم باید بگویم که به تک تک شما تماشاگران نیز افتخار می‌کنم که با انرژی، امشب نوازندگان قدرتمند ارکستر را تشویق کردید. اساساً واقعیت ماجرا این است که این حمایت‌های شما باعث دلگرمی ارکستر است و ممنونم که همراه ما بودید.

اجرای سمفونی شماره ١۹ «ونیزی» در رماژور اثر آنتونیو سالی‌یری به رهبری مهمان منوچهر صهبایی در اردیبهشت ماه سال ۹۸، برگزاری کنسرتی به رهبری مهمان نصیر حیدریان در خرداد ماه، اجرای سمفونی نهم بتهوون طی روزهای بیست و دو و بیست و سه خرداد به رهبری شهرداد روحانی، کنسرت سوئیت سمفونی «شهرزاد» به رهبری شهرداد روحانی در روزهای دوازده و سیزده تیر ماه، کنسرت اجرای آثار موسیقایی بهترین فیلم‌های تاریخ سینما به رهبری شهرداد روحانی در روزهای دوم و سوم مرداد ماه، اجرای سمفونی «قدرت سرنوشت» جوزپه وردی و چند اثر دیگری در روزهای سی ام و سی و یکم مرداد ماه به رهبری مهمان نیکلاس کراوتز، کنسرت اجرای آثار برتر موسیقی کلاسیک جهان به رهبری نیما کشاورزی در روزهای هشتم و نهم آبان ماه، برگزاری پروژه «صلح و دوستی» به رهبری مهمان لوریس چکناوریان از جمله کنسرت‌هایی است که از آغاز سال جاری تاکنون توسط ارکستر سمفونیک تهران پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.