رشد ۱۴۴ درصدی صادرات از حوزه ریلی گلستان طی ۹ ماهه امسال

مهدی عبدالکریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: طی ۹ ماهه امسال صادرات از حوزه حمل و نقل ریلی استان ۱۴۴ درصد رشد داشته است.

وی افزود: مجموع تناژ باری که طی این مدت صادر شده ۷۴ هزار و ۱۹۶ تن بوده و ۲۳ هزار و ۹۳۷ تن هم کالا از مسیر ریلی وارد استان شد.

وی بیان کرد: کالاهای صادراتی عمدتاً سیمان و کلینکر بوده که به ترکمنستان و سایر کالاها هم که شامل قیر، رنگ، لوازم ورزشی، سیب، خرما، کشمش و غیره است به قزاقستان صادر شده است.

عبدالکریم زاده گفت: واردات از حوزه حمل و نقل ریلی به دلیل مشکلات تبدیل ارز ۵۶ درصد کاهش یافته اما تلاش می کنیم تا پایان سال آن را جبران کنیم.

وی بیان کرد که حمل و نقل بین الملل ۱۴ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

عبدالکریم زاده در خصوص حمل و نقل مسافر توضیح داد: در زمینه مسافر قطارهای حومه ای ۲۵ درصد رشد داشتیم اما مسافر بین شهری به دلیل تغییر ساعت که در پی بهسازی خطوط شمال اتفاق افتاد، کاهش یافت

وی گفت که به دلیل برگشت ساعت حرکت به زمان قبل، ضریب اشغال به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.