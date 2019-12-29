کریستال پالاس انگلیس با ۳۰ میلیون یورو به دنبال مهاجم ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزمون که در تیم زنیت سنت پترزبورگ روسیه موفقیت چشمگیری داشته، هدف نقل و انتقالاتی دیگر تیم های اروپایی قرار گرفته است.

روزنامه «دیلی اکسپرس» انگلیس از پیشنهاد ۳۰ میلیون یورویی باشگاه کریستال پالاس برای جذب آزمون خبر داد.

البته هنوز باشگاه زنیت به این پیشنهاد پاسخی نداده است.

لیگ روسیه در حال حاضر تعطیل است و بعید به نظر می رسد زنیت در نقل و انتقالات زمستانی حاضر به فروش مهاجم ایرانی خود شود.

پیش از این صحبت از پیشنهاد تیم های دیگری از جمله لیورپول انگلیس هم به آزمون مطرح شده بود.