ترافیک سال نو اسنپ چت را از کار انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، بررسی سایت داون دیتکتور که گزارش‌هایی را در مورد از دسترس خارج شدن وب سایت‌های مختلف ارائه می‌کند، نشان می‌دهد ده‌ها هزار نفر از کاربران اسنپ چت نسبت به این موضوع اعتراض کرده اند.

پس از اعتراض به این موضوع در شبکه‌های اجتماعی کلیدواژه Snapchat down به یک روند در شبکه‌های اجتماعی مبدل شد و کاربران توئیت های مختلفی را در این زمینه ارسال کردند.

اسنپ چت هم در واکنش به این موضوع در حساب کاربری خود در توئیتر از آگاهی خود از این موضوع و بررسی آن خبر داد.

اسنپ چت در ماه اکتبر هم به علت نقص فنی برای مدتی از دسترس خارج شده بود.

بسیاری از شبکه‌های اجتماعی در آغاز سال نوی میلادی به علت هجوم کاربران برای ارسال پیام و به اشتراک گذاری عکس و فیلم از دسترس خارج می‌شوند. اما این بار بخش عمده مشکل مربوط به اسنپ چت بوده که به خصوص در میان کاربران کم سن و سال اینترنت پرطرفدار است.