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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۸:۵۷

تخت روانچی:

ادعاهای آمریکا علیه ایران فرافکنی است

ادعاهای آمریکا علیه ایران فرافکنی است

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به ادعاهای آمریکا علیه کشورمان، گفت: ادعاهای ضد ایرانی آمریکا برای فرافکنی قتل وحشیانه اخیر واشنگتن و فراتر از آن اشغال عراق به مدت ۱۷ سال است.

به گزارش خبرگزاری مهر،  مجید تخت روانچی نماینده دائم و سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به ادعاهای آمریکا علیه کشورمان، اظهار داشت: ادعاهای ضد ایرانی آمریکا برای فرافکنی قتل وحشیانه اخیر واشنگتن و فراتر از آن اشغال عراق به مدت ۱۷ سال بوده که منجر به کشته شدن بیش از ۳۰۰ هزار عراقی بی‌گناه شده است.

وی افزود: الحشد الشعبی و شاخه‌های آن یک گروه صرفاً عراقی است که تحت نظارت دولت حاکم، مشروع و دموکراتیک عراق و تحت قوانین آن فعالیت می‌کند.

نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفت: این گروه نقش مهمی در مبارزه با گروه تروریستی داعش و شکست آن در عراق بازی کرد و اکنون مهم‌ترین ضامن علیه احیای دوباره این گروه تروریستی است.

کد مطلب 4812965
محسن احدی

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