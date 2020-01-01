گیشه سینما در ایتالیا رشد ۱۴ درصدی را تجربه کرد/نقطه عطف ۲ دهه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، باکس آفیس ایتالیا در سال ۲۰۱۹ با ثبت فروش ۶۳۰ میلیون یورویی (۷۰۶.۵ میلیون دلاری) شاهد رشدی ۱۴ درصدی بود. یکی از مهمترین دلایل این امر اکران موفق فیلم‌های هالیوودی در تابستان گذشته بود. این در حالی بود که سال پیش‌تر سینمای این کشور بدترین سال را در دهه اخیر پشت سر گذاشته بود.

فروش بلیت در سینماهای ایتالیا در سال ۲۰۱۹ با فروش ۹۷ میلیون بلیت، رکورد گذاشت و از این بابت نیز رشدی ۱۳ درصدی را ثبت کرد. با محاسبه فروش چند روز پایانی سال انتظار می‌رود این آمار به ۱۰۰ میلیون بیت برسد.

رئیس انجمن توزیع کنندگان فیلم ایتالیا سال ۲۰۱۹ را نقطه عطفی در سینمای این کشور خواند و تاکید کرد که باکس آفیس تابستان ۲۰۱۹ بهترین فروش در ۲۰ سال اخیر رقم خورد. وی از تأثیر شماری از مطرح‌ترین فیلم‌های هالیوود بر این امر از جمله «داستان اسباب بازی ۴» و «اسپایدرمن: دور از خانه» یاد کرد.

با این حال پرفروش‌ترین فیلم در ایتالیای ۲۰۱۹ «شیر شاه» دیزنی بود که با فروش ۴۲ میلیون دلار نام خود را در رأس فهرست پرفروش‌ها ثبت کرد. پس از آن «انتقام‌جویان: پایان بازی» با فروش ۳۳ میلیون دلاری جای گرفت که آن هم محصول دیزنی بود و مکان سوم به «جوکر» با فروش ۳۲.۸ میلیون دلار اختصاص یافت.

این در حالی بود که «شیر شاه» در ایتالیا از ۲۱ آگوست راهی سینماها شد و یک ماه دیرتر از همه نقاط دنیا به این کشور رسید.

از نکات قابل توجه در باکس آفیس ۲۰۱۹ ایتالیا این بود که سینمای داخلی ایتالیا نیز بیش از ۲۰ میلیون بلیت فروخت و ۱۳۰ میلیون یورو از فروش سینما (۱۴۵ میلیون دلار) متعلق به فیلم‌های داخلی بود. این رقم ۲۱ درصد فروش گیشه را دربرگرفته که یکی از بالاترین فروش‌های سینمای داخلی در سطح کشورهای اروپایی است.

اکنون فیلم لایو اکشن «پینوکیو» ساخته متئو گارونی با بازی روبرتو بنینی بازیگر برنده اسکار در نقش پدر ژپتو در رأس باکس آفیس ایتالیا جای دارد و در حالی که از ۱۹ دسامبر اکران شده تاکنون بیش از ۱۱ میلیون دلار فروش کرده است.