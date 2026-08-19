به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین جلسه هیئت مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران، با حکم جعفر گودرزی رئیس انجمن، مریم قربانی‌نیا به عنوان مدیر روابط عمومی این نهاد صنفی منصوب شد.

در متن حکم انتصاب او آمده است:

«سرکار خانم مریم قربانی‌نیا

نظر به شایستگی‌های حرفه‌ای، تعهد، مسئولیت‌پذیری و سوابق ارزشمند سرکارعالی، به موجب این حکم، به عنوان مدیر روابط عمومی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران منصوب می‌شوید.

روابط عمومی، صرفاً بازتاب‌دهنده فعالیت‌های یک نهاد نیست؛ بلکه آینه هویت، اعتبار و سرمایه اجتماعی آن است. از این‌رو انتظار می‌رود با بهره‌گیری از دانش، خلاقیت، تعامل سازنده با رسانه‌ها، اصحاب فرهنگ و هنر و نیز برنامه‌ریزی مؤثر در حوزه اطلاع‌رسانی و ارتباطات، در معرفی شایسته ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و دستاوردهای انجمن، تقویت ارتباط با اعضا و ارتقای جایگاه حرفه‌ای و فرهنگی این نهاد صنفی، اهتمامی جدی داشته باشید.

اطمینان دارم با اتکا به تجربه، توانمندی و نگاه مسئولانه‌تان، این مسئولیت با موفقیت به انجام خواهد رسید و گامی مؤثر در مسیر تحقق اهداف انجمن برداشته خواهد شد.

سلامتی و سربلندی شما را در انجام این مسئولیت خطیر آرزومندم.»

مریم قربانی‌نیا عضو انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی و از فعالان حوزه روابط عمومی و رسانه است که بیش از ۲ دهه سابقه کار و فعالیت در این زمینه را دارد.

جعفر گودرزی (رئیس)، کامران ملکی (نایب‌رئیس)، رضا صائمی (خزانه‌دار)، ذبیح‌الله رحمانی (دبیر)، محمدرضا لطفی (سخنگو) اعضای اصلی هیئت مدیره و مهیار جوادی‌فر بازرس انجمن منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی ایران در دوره جاری هستند.