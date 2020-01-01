فراخوان دومین دوره جایزه جمالزاده منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه دومین دوره جایزه ادبی جمالزاده فراخوان این‌دوره از جایزه مذکور را که بناست توسط سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شود، منتشر کرد.

این‌جایزه در راستای ارتقای فرهنگ شهروندی و جایگاه اصفهان در داستان‌نویسی در ۲ بخش آزاد و اصفهان برپا می‌شود و دبیر ادبی آن، مجید قیصری و دبیر اجرایی‌اش نیز محمد معماریان است.

بخش اصفهان این‌جایزه، مانند سال گذشته شامل ۲ بخش داستان کوتاه اصفهان و ناداستان اصفهان است. داستان‌های کوتاه اصفهان باید با عناصر مرتبط با اصفهان پیوند داشته‌ باشند و از ویژگی‌های تاریخی، جغرافیایی، اماکن، نمادهای شهری، مذهبی، سبک زندگی مردم اصفهان و ... استفاده داستانی کرده باشند. ناداستان‌های اصفهان (non-fiction ) هم باید روایت‌های واقعی از تجربه زندگی در اصفهان یا سفر به اصفهان باشند که در قالب ادبی«ناداستان» نوشته شده باشند.

بخش آزاد این‌مسابقه نیز شامل داستان‌هایی با درونمایه و مضامین آزاد محصول کار خلاق نویسندگان می‌شود.

هر نویسنده شرکت‌کننده در این‌رقابت می‌تواند در هر بخش حداکثر با یک اثر شرکت کند. آثار ارسالی هم نباید متجاوز از ۵ هزار کلمه باشند و پیش‌تر در کتاب، مجله، رسانه مکتوب، فضای مجازی منتشر و یا در مسابقه‌ای برگزیده شده باشند. آثار ارسالی هم باید در قالب فایل word با فونت Nazanin۱۴ در پایگاه اینترنتی جایزه بارگذاری شوند.

نظر به چاپ و انتشار آثار برگزیده جایزه داستانی جمالزاده، این آثار باید با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مطابقت داشته باشد. همچنین در صورت برگزیده‌شدن اثر، کلیه حقوق مادی و معنوی آن برای چاپ و نشر متعلق به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان خواهد بود.

مهلت ارسال آثار به این جایزه تا ۲۵ فروردین ماه ۹۹ است و مراسم اختتامیه این‌رویداد هم تیرماه سال آینده در اصفهان برگزار می‌شود. عموم علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت فرم ثبت نام جایزه جمالزاده و دریافت اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی Jamalzadehaward.ir مراجعه کنند.

طبق اعلام دبیرخانه این‌جایزه، جوایز بخش‌های مختلف این‌جایزه به ترتیب زیر است:

بخش آزاد: نفر اول ۸ میلیون تومان، نفر دوم ۵ میلیون تومان و نفر سوم ۳ میلیون تومان.

بخش ویژه اصفهان:

الف_ داستان کوتاه: نفر اول ۱۰ میلیون تومان، نفر دوم ۷ میلیون تومان، نفر سوم ۵ میلیون تومان.

ب_ ناداستان: نفر اول: ۶ میلیون تومان، نفر دوم ۴ میلیون تومان، نفر سوم: ۲ میلیون تومان.

جایزه ویژه هیات داوران: ۵ میلیون تومان.