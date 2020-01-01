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۱۱ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۰۸

توسط دبیرخانه جایزه؛

فراخوان دومین دوره جایزه جمالزاده منتشر شد

فراخوان دومین دوره جایزه جمالزاده منتشر شد

فراخوان دومین دوره جایزه ادبی جمالزاده توسط دبیرخانه این‌رویداد منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه دومین دوره جایزه ادبی جمالزاده فراخوان این‌دوره از جایزه مذکور را که بناست توسط سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شود، منتشر کرد.

این‌جایزه در راستای ارتقای فرهنگ شهروندی و جایگاه اصفهان در داستان‌نویسی در ۲ بخش آزاد و اصفهان برپا می‌شود و دبیر ادبی آن، مجید قیصری و دبیر اجرایی‌اش نیز محمد معماریان است.

بخش اصفهان این‌جایزه، مانند سال گذشته شامل ۲ بخش داستان کوتاه اصفهان و ناداستان اصفهان است. داستان‌های کوتاه اصفهان باید با عناصر مرتبط با اصفهان پیوند داشته‌ باشند و از ویژگی‌های تاریخی، جغرافیایی، اماکن، نمادهای شهری، مذهبی، سبک زندگی مردم اصفهان و ... استفاده داستانی کرده باشند. ناداستان‌های اصفهان (non-fiction ) هم باید روایت‌های واقعی از تجربه زندگی در اصفهان یا سفر به اصفهان باشند که در قالب ادبی«ناداستان» نوشته شده باشند.

بخش آزاد این‌مسابقه نیز شامل داستان‌هایی با درونمایه و مضامین آزاد محصول کار خلاق نویسندگان می‌شود.

هر نویسنده شرکت‌کننده در این‌رقابت می‌تواند در هر بخش حداکثر با یک اثر شرکت کند. آثار ارسالی هم نباید متجاوز از ۵ هزار کلمه باشند و پیش‌تر در کتاب، مجله، رسانه مکتوب، فضای مجازی منتشر و یا در مسابقه‌ای برگزیده شده باشند. آثار ارسالی هم باید در قالب فایل word با فونت Nazanin۱۴ در پایگاه اینترنتی جایزه بارگذاری شوند.

نظر به چاپ و انتشار آثار برگزیده جایزه داستانی جمالزاده، این آثار باید با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مطابقت داشته باشد. همچنین در صورت برگزیده‌شدن اثر، کلیه حقوق مادی و معنوی آن برای چاپ و نشر متعلق به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان خواهد بود.

مهلت ارسال آثار به این جایزه تا ۲۵ فروردین ماه ۹۹ است و مراسم اختتامیه این‌رویداد هم تیرماه سال آینده در اصفهان برگزار می‌شود. عموم علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت فرم ثبت نام جایزه جمالزاده و دریافت اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی Jamalzadehaward.ir مراجعه کنند.

طبق اعلام دبیرخانه این‌جایزه، جوایز بخش‌های مختلف این‌جایزه به ترتیب زیر است:

بخش آزاد: نفر اول ۸ میلیون تومان، نفر دوم ۵ میلیون تومان و نفر سوم ۳ میلیون تومان.

بخش ویژه اصفهان:

الف_ داستان کوتاه: نفر اول ۱۰ میلیون تومان، نفر دوم ۷ میلیون تومان، نفر سوم ۵ میلیون تومان.

ب_ ناداستان: نفر اول: ۶ میلیون تومان، نفر دوم ۴ میلیون تومان، نفر سوم: ۲ میلیون تومان.

جایزه ویژه هیات داوران: ۵ میلیون تومان.

کد مطلب 4813171

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