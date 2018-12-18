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۲۷ آذر ۱۳۹۷، ۹:۰۷

ارسال بیش از 1500 اثر به جایزه جمالزاده 

ارسال بیش از 1500 اثر به جایزه جمالزاده 

دبیر اجرایی نخستین جایزه جمالزاده ضمن اشاره به استقبال بی نظیر شرکت کنندگان در جایزه جمالزاده به ارسال 1547 اثر به دبیرخانه این جایزه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،، رضا روحانی اظهار کرد: اگر بخواهیم بگوییم این متقاضیان بودند که تاریخ مهلت ارسال آثار به این جایزه را تمدید کردند، بیراه نگفته‌ایم. روز بیستم آذر ماه سایت جایزه جمالزاده با حجم بالای درخواست از سراسر کشور و حتی خارج از کشور روبرو بود . شدت این استقبال به حدی بود که سایت از دسترس خارج شد.

وی افزود: شورای سیاستگذاری جایزه جمالزاده که پیش از این تمدید مهلت ارسال را غیر ممکن اعلام کرده بود برای جلب رضایت این شرکت کنندگان مهلت ارسال آثار را تا ۲۳ آذر ماه تمدید کرد و به این ترتیب فرایند ثبت نام بیش از هزار متقاضی  با موفقیت انجام شد.

روحانی تعداد آثار ارسال شده به دبیرخانه این جایزه را ۱۵۴۷ اثر اعلام کرد و گفت: بیشترین اثر در بخش داستان آزاد ارسال شده که شامل ۹۷۸ داستان است . در بخش داستان اصفهان نیز پذیرای ۴۱۱ اثر بوده‌ایم.

او ادامه داد: تعداد ۱۵۸ اثر نیز در بخش زندگی نگاره ثبت شده که مجموع این آثار در مقایسه با آثار ارسال شده به دیگر جوایز ادبی کشور رقمی بی‌نظیر است و نشان از اقبال عمومی مردم به برگزاری جایزه جمالزاده در اصفهان دارد.

دبیر اجرایی نخستین جایزه جمالزاده سپس به تنوع ترکیب شرکت کنندگان در این جایزه و فراگیری آن اشاره کرد: اینکه شرکت کنندگانی از کشورهای کانادا، آمریکا، فرانسه و ایتالیا، همچنین شهرهایی چون سیستان و بلوچستان، هرمزگان، ایلام، خراسان رضوی و شمالی، آذربایجان غربی و شرقی، کرمان، لرستان، گیلان، تهران، یزد، همدان و... آثار خود را به دبیرخانه جایزه ارسال کرده‌اند، نشان می‌دهد که جایزه جمالزاده در نخستین دوره فعالیت خود به مخاطب فراگیر دست یافته است.

شایان ذکر است، تعداد آثار پذیرفته شده در هر بخش و اسامی راه یافتگان به زودی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4488228
حمید نورشمسی

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