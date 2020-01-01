  1. استانها
  2. خوزستان
۱۱ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۱۷

با حضور سردار سلامی؛

۱۱۰ جهیزیه به زوج‌های جوان ماهشهر اهدا شد

۱۱۰ جهیزیه به زوج‌های جوان ماهشهر اهدا شد

اهواز - ۱۱۰ جهیزیه به زوج‌های جوان شهرستان بندر ماهشهر با حضور فرمانده کل سپاه اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز با حضور سردار حسین سلامی در بندرماهشهر ۱۱۰ جهیزیه به زوج‌های جوان این شهرستان اهدا شد.

همچنین امروز با حضور سردار حسین سلامی در شهرستان بندرماهشهر، یک مدرسه ۶ کلاسه در شهر چمران کلنگ زنی شد. این مدرسه با اعتبار ۲.۵ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع ساخته شود.

این دبستان ۶ کلاسه که توسط قرارگاه خاتم الانبیا تأمین اعتبار شده است، مهرماه سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

سردار حسین سلامی صبح امروز به منظور بازدید از مناطق محروم شهرستان ماهشهر و برخی صنایع پتروشیمی وارد شهرستان ماهشهر شد.
 

کد مطلب 4813190

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها