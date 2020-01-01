به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز با حضور سردار حسین سلامی در بندرماهشهر ۱۱۰ جهیزیه به زوج‌های جوان این شهرستان اهدا شد.

همچنین امروز با حضور سردار حسین سلامی در شهرستان بندرماهشهر، یک مدرسه ۶ کلاسه در شهر چمران کلنگ زنی شد. این مدرسه با اعتبار ۲.۵ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع ساخته شود.

این دبستان ۶ کلاسه که توسط قرارگاه خاتم الانبیا تأمین اعتبار شده است، مهرماه سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

سردار حسین سلامی صبح امروز به منظور بازدید از مناطق محروم شهرستان ماهشهر و برخی صنایع پتروشیمی وارد شهرستان ماهشهر شد.

