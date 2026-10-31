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۹ آبان ۱۴۰۵، ۹:۲۵

ترافیک نیمه‌سنگین در چند محور منتهی به تهران

ترافیک نیمه‌سنگین در چند محور منتهی به تهران

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در تعدادی از محورهای مواصلاتی منتهی به تهران در صبح روز شنبه ۹ آبان‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا به آخرین وضعیت ترافیکی گفت: در آزادراه قزوین–کرج–تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا افزود: در آزادراه ساوه - تهران، محدوده نسیم‌شهر و همچنین محور شهریار–تهران در بیشتر مقاطع، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به احتمال لغزندگی سطح جاده‌ها در پی تغییرات جوی، به رانندگان توصیه کرد با سرعت مطمئنه حرکت کنند، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را حفظ کنند و از ترمزگیری و تغییر مسیر ناگهانی بپرهیزند.

وی تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر از سالم بودن برف‌پاک‌کن‌ها، چراغ‌ها و لاستیک خودرو اطمینان حاصل کنند و در شرایط بارندگی، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند؛ چراکه لغزندگی مسیر و کاهش میدان دید می‌تواند خطر تصادف را افزایش دهد.

کد مطلب 6994827
محمد رضازاده

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