به گزارش خبرنگار مهر، سید حکمت الله موسوی ظهر امروز در هشتمین جشنواره ملی گل نرگس بهبهان اظهار کرد: بهبهان در سه حوزه کاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان دارای ویژگیهای منحصر به فردی به خصوص در حوزه تاریخی است؛ این شهرستان با پیشینه تاریخی بسیار فاخر، محوطههای تاریخی مهم و حائز اهمیتی مثل ارجان و چگاسفلی دارد.
وی افزود: اخیراً کاوشهای خوبی در چگاسفلی صورت گرفت و بحث است که تاریخ اکتشافی ما به را عقبتر از تاریخ موجود برمی گرداند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: بهبهان بافتهای تاریخی ارزشمند، تک بنای ارزشمند تاریخی و اشیای ویژه از جمله حلقه ارجان دارد که حتی در سطح فراملی شناخته شده هستند.
موسوی عنوان کرد: مفاخر ارزشمند علمی و معنوی از جمله حضرت آیت الله وحید بهبهانی (عالم شیعه و اسلام هستند) در این خطه بودند و همچنین آثار معنوی ویژه و آئین و سنن خاصی در این شهرستان وجود دارد.
وی بیان کرد: بهبهان در حوزه صنایع دستی و اقوام دارای ویژگیهای منحصر به فرد خودش است؛ همچنین در انواع اغذیه محلی حرف برای گفتن دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان یادآور شد: حوزههای مختلف گردشگری از جمله اکوتوریسم، ژئوتوریسم، مذهبی، سلامت در این شهرستان جایگاه دارد.
موسوی ادامه داد: بهبهان یکی از مبادی ورودی استان خوزستان محسوب میشود و شهری است که در ورود گردشگران از استانهای مختلف ظرفیتهای خوبی دارد.
وی در پایان گفت: بهبهان در مجاورت با استان کهگیلویه و بویراحمد و فارس نیز موقعیت خاص جغرافیایی برای توسعه گردشگری دارد.
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