به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد با تسلیت شهادت سردار سرافراز و دلیر اسلام، حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: ملت ایران، ملتی که فرهنگ آن با فرهنگ شهادت عجین است و این اقدام احمقانه آمریکا نمی‌توانند ذره‌ای خلل در اراده ملت ایران ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه به فرموده رهبری؛ دشمن نمی‌تواند رنگ و بوی شهادت را از ایران پاک کند، افزود: دشمن با تبلیغات و جوسازی مدام در حال زدودن ارزش‌ها از ملت ایران و ایجاد روحیه یأس و نا امیدی در مردم است اما بداند که ملت ایران دشمن خود را شناخته و می‌داند که این دشمن هر روز نیرنگی برای ما در آستین دارد.

ناصری با اشاره به خاطرات سفر خود به کربلا و دیدار با سردار فلاح زاده، استاندار سابق یزد و معاون حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: امروز وقتی خبر شهادت سردار سلیمانی را شنیدم، نگران سردار فلاح زاده هم بودم زیرا همیشه همراه با ایشان بودند و پس از پرس و جویی که کردم متوجه شدم آقای فلاح زاده کمی زودتر از حادثه از سردار سلیمانی جدا شده اند و به مأموریت دیگری رفته و پس از آن این حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسیدند.

امام جمعه یزد گفت: آقای فلاح زاده در کربلا نقل می‌کرد که وقتی داعشی‌ها نجف و کربلا و سامرا را محاصره کرده بودند و حکومت عراق به صورت کامل درمانده شده بود، قاسم سلیمانی به فرمان آقا به عراق و سوریه رفت و با شجاعت عجیبش گفته بود که فقط به من ۱۵ تانک بدهید.

وی افزود: حاج قاسم با همین امکانات و ایجاد نیروی حشدالشعبی به قلب دشمن در سامرا و اطراف نجف رفت و با برنامه‌ریزی دقیق به میان آنها وارد شد و محاصره را شکست و با نجات شهر، به سمت بغداد و کربلا و دیگر شهرها رفت و دشمن را در آن نقاط هم شکست داد.

ناصری ادامه داد: در سوریه هم همه افراد ناامید شده بودند ولی این بزرگوار به دستور مقام معظم رهبری با شجاعت بسیار عجیبی به جنگ با داعشی‌ها پرداخت و خداوند متعال این افتخار را به او داد که به عنوان یک فرمانده شجاع و مدبر نیروهای عراقی و سوری را تربیت کند و کربلا، سامرا، نجف، و شام را از دست این جنایتکاران نجات دهد.

وی تصریح کرد: حاج قاسم سلیمانی نامه‌ای برای داعشی‌ها نوشته بود که والله اگر پای شما به حرم امام حسین و دیگر حرم‌های مطهر برسد به خدا قسم کاری می‌کنم که مادر شما صدها بار توبه کند که چرا شما را به دنیا آورده است؛ این مرد چنین روحیه شجاعانه‌ای داشت.

ناصری با تاکید بر اینکه ما در طول سال‌های انقلاب از این مالک اشترها زیاد داشتیم و در راه اسلام و انقلاب فدا کردیم، عنوان کرد: مسیر مسیر انقلاب هم همین مسیر است و آرزوی آنها هم تنها شهادت در راه خداست و ما نباید ذره‌ای در این مسیر غفلت کنیم و از ایستادگی در برابر دشمن نباید دست برداریم، ملت عراق باید با شجاعت از استقلال و امنیتشان حفاظت و حراست کنند؛ مبادا در بین مردم عراق تفرقه و جدایی ایجاد شود.